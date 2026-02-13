Cinco afectados por inhalación de humo tras el incendio en bloque de pisos de Talavera de la Reina

Archivo - UVI - SESCAM - Archivo

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado afectadas este viernes por inhalación de humo tras el incendio originado en la segunda planta de un bloque de viviendas de la calle Ángel del Alcázar de Talavera de la Reina.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 9.25 horas.

El edificio ha tenido que ser desalojado por la Policía Local hasta que los bomberos de Talavera han extinguido las llamas. Los afectados son un joven de 13 años, dos hombres de 90 y 62 años y dos mujeres de 57 y 72 años.

Todos ellos han sido atendidos en el lugar sin tener que precisar traslado a centro sanitario. Al lugar se ha desplazado también la Policía Nacional, la Policía Local, una UVI y dos ambulancias.