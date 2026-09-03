Cinco detenidos tras desarticular un grupo criminal dedicado a la venta de droga en Malagón y Fuente el Fresno

Efectos intervenidos por la Guardia Civil tras la explotación de la operación 'Calarca'. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dentro de la denominada operación 'Calarca', la Guardia Civil ha identificado, investigado y detenido a un grupo criminal dedicado a la elaboración y posterior distribución de diferentes sustancias estupefacientes, desarticulando tres puntos de venta de droga en las localidades de Malagón y Fuente el Fresno (Ciudad Real).

Una vez se tuvieron informaciones por parte de los agentes de la Guardia Civil, de la localidad de Malagón, de que en un domicilio existía un movimiento inusual de vehículos y personas entorno al citado lugar y que pudiera estar relacionado dicho movimiento con el menudeo de sustancias estupefacientes, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Este suceso dio lugar a la apertura de una investigación por parte de los agentes investigadores, pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Ciudad Real.

Se realizaron unas primeras gestiones en el año 2024, para comprobar la veracidad de dicha información, así como un primer estudio del domicilio donde vivían los investigados. Se sometió la información a un análisis para comprobar la veracidad a través de los primeros informes operativos realizados en el marco de la operación.

Posteriormente, se continuaron las actuaciones de investigación relativas a un supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, habiéndose obtenido datos objetivos que permitían inferir, la existencia de una actividad estable de venta de sustancias estupefacientes por parte de las personas investigadas.

Así, se obtuvo la plena identificación de las personas investigadas y la constatación fehaciente de la actividad delincuencial que venían desarrollando, además de la participación de diferentes personas en la venta de cocaína y marihuana a terceras personas y de cómo otro vecino de la localidad de Malagón, hacía funciones de enlace entre los principales investigados y los supuestos consumidores.

Gracias a las gestiones realizadas se pudo obtener información sobre una tercera persona residente en la localidad de Fuente el Fresno, donde dicha persona frecuentaba un conocido pub de dicha localidad, donde realizaba las labores de venta de cocaína a terceras personas.

Una vez reunidas las pruebas e indicios suficientes de la implicación de dichas personas como presuntos autores de un delito de tráfico de droga, se pusieron los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial y se solicitó la entrada y registro en distintos domicilios y en un establecimiento hostelero de las localidades de Malagón y Fuente El Fresno.

De esta forma, se ha conseguido desmantelar un total de tres puntos de venta de cocaína, dos en Malagón y uno en Fuente el Fresno, y se ha detenido a cinco personas y otras dos más como investigadas.

En la operación se han intervenido 265,8 gramos de cocaína en roca, 1.022 gramos de sustancia de corte, 200 gramos de marihuana, 6 plantas de marihuana, 51 gramos de hachís, 3.000 euros en metálico y 5 armas prohibidas, así como diferentes efectos y enseres para la elaboración y distribución de la droga.

Con la finalización de esta investigación, se han esclarecido un total de tres delitos, concretamente un delito de tráfico de drogas, un delito de pertenecía a grupo criminal y un delito de defraudación de fluido eléctrico, habiendo acordado la Autoridad Judicial el ingreso en prisión preventiva de los dos principales autores de los hechos.