Cinco heridos tras la colisión de dos turismos en Carranque

Archivo - Urgencias, Sescam, hospital de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas este viernes tras la colisión de dos turismos en el kilómetro 2 de la CM-4008, a la altura de la localidad toledana de Carranque.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 16.53 horas.

De los cinco heridos dos personas han resultado atrapadas y han sido desencarceladas por los bomberos. Todos han sido trasladados al Hospital de Toledo. Una mujer de 26 años en UVI y tres mujeres de 33, 35 y 20 años, y un hombre de 42 años, en dos ambulancias de soporte vital básico.

Al lugar también ha acudido la Guardia Civil y médicos de urgencias.