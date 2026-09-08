Cinco heridos tras un incendio forestal en Tendilla (Guadalajara), tres de ellos trasladados al hospital

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GUADALAJARA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal próximo a viviendas se ha declarado en la calle Tenerías de Tendilla (Guadalajara), lo que ha provocado que cinco hombres resultaran heridos, tres de los cuales han sido trasladados al hospital.

Tal y como ha confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 11.07 horas en un incendio que ha empezado en unos rastrojos y se ha propagado en unos árboles.

Tres varones -- de 51, 57 y 65 años-- han sido evacuados en recursos sanitarios al Hospital Universitario de Guadalajara por inhalación de humo y otros dos --de 46 y 57 años-- han sido atendidos en el lugar, sin traslado.

Han participado los bomberos de Sacedón, bomberos forestales, una ambulancia de soporte vital, una UVI y un médico de Urgencias.