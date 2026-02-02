Cinco personas afectadas por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda en Daimiel

Archivo - Hospital General de Ciudad Real. - SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido trasladadas al Hospital General de Ciudad Real tras resultar afectadas por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de la calle Mínimas de Daimiel (Ciudad Real).

El aviso del suceso se produjo a las 22.04 horas de este domingo, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los afectados son un hombre de 29 años y cuatro mujeres, de 10, 10, 12 y 32 años. Hasta el lugar han acudido los bomberos de Daimiel, Policía Local, una ambulancia de soporte, y dos ambulancias de urgencias.