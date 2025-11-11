Cine, música, teatro y danza, en la programación de la Navidad Cultural de Albacete del 4 de diciembre al 18 de enero

El Ayuntamiento de Albacete presenta el avance de la programación de la Navidad Cultural 2025/26. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha realizado un avance de la programación de la próxima Navidad Cultural 2025/26 que tendrá en la ciudad del 4 de diciembre al 18 de enero, llena de música, teatro, danza, cine y tradición por todos los barrios de la capital y pedanías.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha destacado que se ha diseñado "una programación plural y de calidad que combina artistas locales, espectáculos de proyección nacional y propuestas solidarias, con el objetivo de que cada albaceteño encuentre un motivo para salir a la calle, compartir y emocionarse".

La programación contempla actuaciones en el Auditorio Municipal, Teatro Circo, Museo Municipal, Filmoteca, Catedral de San Juan, plazas y calles del centro, barrios, parroquias, pedanías y la Biblioteca del Parque Abelardo Sánchez, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La programación de la Navidad Cultural 2025 arrancará el jueves 4 de diciembre con la presentación oficial en la Plaza del Altozano, que contará con el concierto del grupo Nomas de Papas.

El miércoles 10 de diciembre, el Auditorio Municipal acogerá la Zambomba Flamenca Pureza, dirigida por la cantaora Ana Alba y al día siguiente será el turno de Suenen guitarras y panderetas, interpretado por la Asociación Cultural Coros y Danzas El Trillo, también en el Auditorio Municipal.

El 12 de diciembre, la programación se diversificará con el IV Festival Benéfico de Navidad AMFA 2025 en el Auditorio Municipal y con el recital Letras Navideñas de la Asociación Literaria Quijote en el Museo Municipal. Ese mismo día, en la Plaza del Altozano, el Aula de Flamenco de la Universidad Popular ofrecerá el espectáculo La Zambomba Albacete.

El día 13, el Auditorio Municipal presentará la comedia teatral 'Soledad y Piedad', mientras que en la Plaza del Altozano tendrá lugar el concierto Navidad con el Taller Coral y en la Iglesia de los Franciscanos se celebrará una misa y concierto de villancicos a cargo del Coro Universitario.

El domingo 14 de diciembre, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá su Concierto de Temporada en el Auditorio Municipal, y por la tarde, el Grupo de Folklore Abuela Santa Ana interpretará 'Dame el aguilando estrella, lucero de claro día' en ese mismo espacio. Ese día también se vivirá la Zambomba Flamenca organizada por la Cofradía de la Macarena en la Plaza de Jesús de Medinaceli.

El lunes 15 se celebrará la Gala de Navidad de Mayores en el Teatro Circo con Sylvia Pantoja y su espectáculo Vivos y Salvajes Tour, mientras que el Auditorio Municipal acogerá el Concierto de Piano antes de Navidad, ofrecido por el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza a beneficio de la asociación 'Yo me pido vida'. El día 16, el Auditorio Municipal abrirá sus puertas al concierto 'Voces Blancas en Navidad', con el coro y la banda del Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco, mientras que la Plaza del Altozano acogerá 'Voces UP: Especial Navidad', del Aula de Canto Moderno de la Universidad Popular.

El 17 de diciembre, la Plaza del Altozano vibrará con la Big Band Christmas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación y un día más tarde el Auditorio Municipal celebrará el espectáculo 'Vitamina Navideña'. Ambos días, 17 y 18, habrá música a pie de calle en la C/ Marqués de Molins, grupo de cantantes a capella, grupo de saxofones y grupo de tubas del alumnado de los Conservatorios profesionales de Música Tomás de Torrejón y Velasco y Real Conservatorio de Música y Danza de la Diputación.

CONCIERTOS

El 19 de diciembre, Lady Liverpool interpretará en el Auditorio Municipal el concierto 'Let it be this Christmas', un homenaje a The Beatles con guiños a la Navidad y calles céntricas acogerán la Ronda de Aguilandos.

El sábado, el Auditorio presentará 'Vivamos la tradición' en Navidad con la Asociación Cultural Danzas Manchegas Magisterio, mientras que la Plaza del Altozano acogerá el concierto 'Una Noche de Paz'. El domingo 21 de diciembre, se celebrará el espectáculo de danza 'Amare' de la compañía Ismael Olivas.

La Unión Musical Ciudad de Albacete realizará un pasacalles el día 22 por el centro, el Orfeón de La Mancha presentará 'Divina Navidad' en el Auditorio Municipal y la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de los Llanos ofrecerá un concierto en la Plaza del Altozano.

El martes 23, el Auditorio Municipal presentará el 'Gloria de Vivaldi' con la Schola Cantorum, la Camerata Cervantes y la Fundación Esteban Berlanga. En la Plaza del Altozano, el grupo de baile A Contratiempo ofrecerá el espectáculo 'Suenan las zambombas, suenan los panderos'.

El jueves, la Banda Sinfónica Municipal celebrará su tradicional Concierto Extraordinario de Navidad en el Auditorio Municipal y el día 26 acogerá la grabación en directo del popular podcast 'Concepto Sentido'. Un día más tarde, el Auditorio presentará 'Electronic Music & Dance Luna' con Paco Cernicharo e Isabel Campayo, mientras que el Palacio de Congresos recibirá a Manolo García con su nueva gira 'Drapaires Poligoneros'.

El domingo 28 de diciembre, el Auditorio Municipal acogerá la comedia 'Por fin me voy', dirigida por José Corbacho y Carles Sans; el lunes lunes 29, el Teatro Circo albergará el espectáculo circense 'Todo es posible' de la compañía Nueveuno y el martes 30 la Biblioteca de la Antigua Comisaria acogerá el espectáculo de magia 'Un mago en el taller de Santa', de Álex de las Heras.

El 2 de enero, el Teatro Circo acogerá 'Blancanieves, el musical', de Candileja Producciones Teatrales, una fascinante aventura que rompe con los estereotipos y la Filmoteca proyectará El tesoro de Barracuda, presentada por su autora Llanos Campos y el sábado, 3 de enero, será escenario del concierto de Miguel Ríos dentro de su gira 'El último vals'.

El domingo 4, el Auditorio Municipal ofrecerá el espectáculo familiar 'Dreaming Bubbles', mientras la Catedral de San Juan Bautista celebrará su Concierto de Año Nuevo con la organista María Ángeles Jaén Morcillo.

CARTEROS REALES

Durante estos tres primeros días de enero, 2, 3 y 4, los carteros reales visitarán todos los barrios de la ciudad para recoger las cartas que los niños y las niñas han escrito a sus Majestades de Oriente en un recorrido en tren que en cada jornada culminará con un punto final donde les recibirá la Agrupación Musical de la Cofradia del Santísimo Cristo de la Agonía.

Finalmente, el lunes 5 de enero, la Banda Real de Oriente recorrerá las calles peatonales de la ciudad y en la Plaza del Altozano los carteros esperarán la llegada del príncipe Al-sitba y la princesa Adila que recogerán todas las cartas de los Reyes Magos a través del buzón real.

Asimismo, las nueve pedanías contarán, cada una, con una actividad cultural en estas fechas navideñas y el Museo Municipal de Albacete acogerá diversas exposiciones de acceso gratuito.

En la planta baja podrá visitarse, del 18 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025, la Exposición de fotografías de La Tribuna de Albacete, mientras que en la primera planta se mostrará, del 11 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025, la Exposición de Belenes de los fondos de Juan Ramírez de Lucas, Arte Popular del Mundo.

Además, tendrá lugar el Concurso de 'Belenes en Casa', organizado por el Ayuntamiento de Albacete junto con la Asociación Belenista Buen Pastor y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA).