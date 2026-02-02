El Circuito de Carreras de Ciudad Real recorrerá la provincia en 2026 con 19 pruebas y con un aumento de participantes

Presentación del circuito de carreras. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Carreras de Ciudad Real contará con 19 pruebas a lo largo de 2026, que irán del mes de febrero al de diciembre, mientras continúa registrando un crecimiento sostenido en el número de participantes.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes durante la presentación oficial del calendario del circuito, que ha corrido a cargo de la vicepresidenta quinta y responsable del área de Deportes de la Diputación, Patricia Saldaña, y del presidente del Circuito de Carreras, Julián Díaz.

Díaz ha explicado que la decimonovena edición del circuito arrancará el próximo 8 de febrero en Villarrubia de los Ojos y ha precisado que las pruebas se irán celebrando cada dos semanas hasta su clausura en diciembre en la localidad de Daimiel.

Díaz ha destacado que el circuito ha alcanzado ya los 1.400 atletas inscritos, de los que 400 son mujeres, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2025.

En este sentido, ha recordado que en la pasada edición se contabilizaron 19.000 corredores en el conjunto de las carreras, una cifra que corresponde al total de participantes en las 20 pruebas celebradas entonces, incluidos tanto los inscritos en el circuito completo como quienes se apuntaron de forma puntual a alguna de ellas.

El responsable del circuito ha subrayado que este crecimiento continuado, que se viene registrando desde la pandemia, permite prever un nuevo aumento de la participación global a lo largo de 2026, a pesar de que el calendario se ha reducido a 19 pruebas tras la salida de la carrera de Corral de Calatrava.

Asimismo, ha indicado que el circuito mantiene un parón estival de diez semanas para evitar la celebración de pruebas en los meses de mayores temperaturas, retomando la actividad a mediados de agosto. Según ha señalado, esta planificación busca garantizar la seguridad de los corredores y concentrar el mayor número posible de pruebas en las épocas más favorables del año.

Díaz ha puesto en valor que el circuito no solo fomenta la práctica deportiva, sino que también sirve para recorrer la provincia y dar a conocer su patrimonio, gastronomía y entorno natural, al celebrarse pruebas en distintos municipios.

Además, ha avanzado que se ha reforzado la apuesta por las carreras mini, destinadas a niños y niñas, que se celebrarán en fechas previas a las pruebas principales para darles un mayor protagonismo y favorecer la participación desde edades tempranas.

Por su parte, Saldaña ha reafirmado el respaldo institucional de la Diputación de Ciudad Real a un circuito que ha calificado de "fundamental" para la provincia, destacando que la aportación económica se ha incrementado de 14.000 a 23.000 euros, lo que supone un aumento de más del 60% respecto a ejercicios anteriores.

UN CALENDARIO QUE ARRANCARÁ EN VILLARRUBIA

El calendario de la edición 2026 arrancará el 8 de febrero en Villarrubia de los Ojos con el 10K Viña Xétar y continuará el 1 de marzo en Valdepeñas con la Media Maratón Ciudad de Valdepeñas. El 15 de marzo llegará el turno del 10K Ciudad Real La Tribuna, seguido el 22 de marzo por la Media Maratón Villa de Bolaños, en Bolaños de Calatrava.

En abril, el circuito pasará el 12 de abril por Alcázar de San Juan con la Carrera Popular 15K El Porvenir y el 19 de abril por Almagro con el 15K Ciudad de Almagro. Tras ello, el 9 de mayo se celebrará el 10K Ciudad de Manzanares y el 7 de junio el 10K Villa de Argamasilla de Alba.

Después del parón estival, la actividad se retomará el 15 de agosto en Fuente el Fresno con la Carrera Popular Santa Quiteria y el 29 de agosto en Villanueva de los Infantes con la Carrera Popular de las Antorchas.

Ya en septiembre, el calendario continuará el 6 de septiembre en Torralba de Calatrava con la Media Maratón Ciudad Real-Torralba de Calatrava, el 20 de septiembre en Membrilla con el 10K Ferimel y el 27 de septiembre en Puertollano con la Media Maratón Ciudad de Puertollano.

En octubre, el circuito hará parada el 4 de octubre en Tomelloso con el 10K Ciudad de Tomelloso y el 25 de octubre en Socuéllamos con el 10K Socuéllamos. Ya en noviembre, las pruebas se celebrarán el 8 de noviembre en La Solana con el 10K Antonio Serrano, el 22 de noviembre en Miguelturra con la Media Maratón Rural Villa de Miguelturra y el 29 de noviembre en Pedro Muñoz con el 10K Pedro Muñoz.

El circuito se cerrará el 13 de diciembre en Daimiel con el 10K Translogística Daimiel.