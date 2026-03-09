El Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio 2026 comenzará este domingo con la Media Maratón Cervantina de Alcalá

Presentación del Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio 2026 - AYTO TOLEDO

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Carreras de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 2026 --que contará con distancias que oscilan entre los 10 kilómetros y la media maratón y con recorridos transcurren por las zonas patrimoniales-- dará el pistoletazo de salida este domingo, 14 de marzo, con la Media Maratón Cervantina que se celebrará en Alcalá de Henares.

Así lo han puesto de manifiesto en la presentación de este circuito el alcalde de Toledo y presidente de la Comisión de Cultura y Deportes del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Carlos Velázquez, y la concejala de Educación, Universidad y Deportes de Alcalá de Henares, Dolores López Bautista.

Así, tras Alcalá de Henares, el Circuito de Carreras proseguirá el 22 de marzo con la XV Carrera Entreculturas de Úbeda, el 28 de marzo con la Cursa Popular Eivissa Patrimoni de la Humanitat de Ibiza; el 11 de abril con la Media Maratón 'Mérida Patrimonio de la Humanidad' y el 2 de mayo de 2026, con la XXXVI Carrera Popular Hoz del Huécar de Cuenca.

Además, el 16 de mayo será la Media Maratón Cáceres, el 17 de mayo la XIII Carrera Cívico Militar San Fernando de Salamanca, el 24 de mayo la XIII Carrera de Fondo Ciudad de Baeza, el 30 de mayo la Carrera Nocturna SantYago 10K de Santiago de Compostela y el 5 de septiembre la Carrera Popular del Cristo en San Cristóbal de La Laguna.

A ellas, se unen el 12 de septiembre la I Carrera Nocturna Segovia Ciudad Patrimonio 10K y 5K, el 8 de noviembre la 34ª Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona, el mismo día la III 10K y XI Media Maratón Ávila Monumental, el 15 de noviembre la Media Maratón de Toledo y también el 15 de noviembre la Media Maratón de Córdoba.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Dolores López ha explicado el sistema de puntuación del circuito otorgará puntos a los 50 primeros clasificados de cada prueba, tanto en categoría masculina como femenina. Además, las medias maratones puntuarán el doble, y el circuito premiará especialmente la participación en distintas sedes con bonificaciones adicionales para quienes compitan en tres, cuatro o cinco ciudades o más.

Para optar a la clasificación final será necesario haber completado al menos tres pruebas en ciudades diferentes. La inscripción en el circuito es gratuita y debe realizarse previamente en la página web oficial, www.circuitodecarrerasciudadespatrimonio.org; mientras que cada carrera contará con su propio proceso de inscripción.

En cuanto a los premios, Velázquez ha explicado que el circuito cuenta con el patrocinio de Viajes El Corte Inglés y Paradores de Turismo, y por ello galardones reflejan "los valores del circuito: viajar, descubrir y disfrutar del patrimonio".

De esta forma, los ganadores absolutos del circuito en categoría masculina y femenina recibirán como premio principal un viaje a Roma para dos personas, ciudad también declarada Patrimonio de la Humanidad, que incluirá vuelos de ida y vuelta desde Madrid y dos noches de hotel.

Además, los tres primeros clasificados obtendrán premios de Paradores de Turismo, consistentes en estancias en distintos establecimientos de la red: dos noches en media pensión para el primer clasificado, dos noches con desayuno para el segundo y una noche con desayuno para el tercero. Asimismo, los diez primeros clasificados de la general recibirán un diploma acreditativo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

GANADORES DE PASADAS EDICIONES

Durante la presentación, también se ha reconocido a los ganadores del circuito en 2025: José Manuel Jiménez, en categoría masculina, y Encarnación Lorite, en categoría femenina.

Para finalizar, López ha animado a los corredores a sumarse a esta nueva edición. "Invitamos a todos los amantes del running a participar, competir y, sobre todo, a descubrir nuestras Ciudades Patrimonio a través del deporte", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Toledo ha concluido destacando que tanto el circuito de carreras como el torneo de rugby que se celebrará este año en la ciudad "contribuirán a reforzar la conexión entre patrimonio, deporte y turismo, consolidando a Toledo y al conjunto de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad como referentes en la promoción cultural y deportiva".