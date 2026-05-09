El Círculo de Arte de Toledo se llena este domingo de música y poesía para llevar comida a Gaza

Cartel del Festival de Apoyo a SOS Refugiados. - CON PALESTINA

TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Arte de Toledo se va a llenar este domingo, 10 de mayo, de música, poesía o sorteos, con un festival solidario en apoyo a SOS Refugiados por Palestina.

Los organizadores, Marcha de Toledo por Palestina y SOS Refugiados Europa, indican que el objetivo de esta celebración es recaudar fondos para enviar ayuda humanitaria a personas refugiadas y familias de Gaza, a fin de visibilizar la dramática situación que sigue viviendo esta castigada región.

La música correrá a cargo del Coro Padre Antonio Soler, Juan Alonso&Betaband, Ariel y los Desafina Dos, Carlos Ávila, Los Silos, Tres Orillas, Jorge Cabeza y Diego Mejías. El broche lo pondrá el grupo Al Ázar, que interpretará música palestina.

Lo recaudado irá a colaborar con el programa 'Ollas para Gaza', programa de Aid for Gaza que distribuye alimentos cocinados a familias desplazadas en la Franja.

La cita arrancará a las 19.00 horas, y la entrada tiene un coste de 10 euros. La organización ha abierto una fila cero solidaria. Las personas interesadas pueden obtener más información en el número de teléfono 34 635 57 96 84.

Este festival se incluye en las diferentes actividades que Marcha de Toledo por Palestina viene organizando para reivindicar la cultura del pueblo palestino.

Con este objetivo, durante los meses de marzo y abril la Biblioteca de Castilla-La Mancha ha acogido un ciclo de conferencias que pretendía acercar a la ciudadanía toledana la realidad cultural, social y política de Palestina, fomentando el diálogo, la reflexión y la sensibilización desde una perspectiva humana y cultural.