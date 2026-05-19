Ciudad Real acoge desde este miércoles la Fase Final Nacional Juvenil de Balonmano

Presentación de la final de balonmano en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 19 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real se prepara para vivir tres jornadas de auténtico espectáculo deportivo con la celebración de la Fase Final Nacional Juvenil de Balonmano, una de las grandes citas del calendario nacional de cantera que reunirá en el Quijote Arena a algunos de los mejores equipos del país.

El BM Prado Marianistas ejercerá como anfitrión en un torneo que se disputará desde este miércoles al jueves y que convertirá nuevamente a la capital ciudadrealeña en referente del balonmano español, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la presentación, el concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha destacado el crecimiento que está experimentando Ciudad Real como sede de grandes eventos deportivos y puso en valor el trabajo que realizan los clubes de la ciudad. "El trabajo que ha hecho Marianistas con este equipo no es fruto de un día ni de una temporada, sino de muchísimos años de esfuerzo, sacrificio e implicación de entrenadores, familias y jugadores", ha señalado.

Además, el responsable municipal de Deportes ha subrayado la importancia del deporte base en la ciudad y agradeció la implicación de todos los colectivos que hacen posible este tipo de competiciones. "Gracias a vosotros podemos disfrutar del mejor balonmano aquí en Ciudad Real", afirmó dirigiéndose a los jugadores del conjunto local.

Beltrán ha insistido también en que Ciudad Real continúa consolidándose como una referencia deportiva dentro de Castilla-La Mancha gracias a la celebración de eventos nacionales e internacionales en distintas disciplinas. "Ciudad Real es deporte y se está consolidando como la capital del deporte en Castilla-La Mancha", aseguró.

De su lado, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha puesto en valor el momento en el que se encuentra el balonmano en Castilla-La Mancha, donde en edad escolar se cuenta con más de 188 equipos en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

El director general de Juventud y Deportes ha indicado que Castilla-La Mancha tiene actualmente más de 5.000 licencias en la disciplina de balonmano, lo que supone un incremento del 43% en los últimos ocho años.

Además, la Comunidad Autónoma alberga 90 deportistas con certificado de alto rendimiento en la modalidad de balonmano, lo que convierte a esta disciplina en la mayoritaria con este grado, junto a salvamento y socorrismo.

Para finalizar, el responsable de Deportes del Ejecutivo autonómico ha agradecido a las Federaciones Española y de Castilla-La Mancha de Balonmano el esfuerzo por traer a la Comunidad Autónoma esta competición que, además, supondrá un importante retorno económico durante los días de celebración.

LA COMPETICIÓN

La competición arrancará este miércoles 20 de mayo con el estreno del conjunto local frente al BM Luceros a las 18.45 horas. La segunda jornada se celebrará el jueves 21, cuando el Prado Marianistas se enfrentará al Dominicos Zaragoza, también a las 18.45 horas. El cierre de la fase llegará el viernes 22 de mayo con uno de los encuentros más esperados del campeonato, el duelo entre el equipo ciudadrealeño y el Barça, previsto para las 17.00 horas.

Además de los encuentros del Prado Marianistas, el campeonato contará con partidos desde primera hora de la mañana y enfrentará durante tres días a Barça, BM Luceros, Dominicos Zaragoza, Los Dólmenes Málaga y otros conjuntos clasificados para esta fase final nacional, ofreciendo un cartel de máximo nivel para los aficionados al balonmano base.

La entrada será gratuita para todos los encuentros que se disputarán en el Quijote Arena, una circunstancia que permitirá a los aficionados disfrutar del mejor balonmano juvenil nacional y apoyar al equipo ciudadrealeño en una cita histórica para el club.