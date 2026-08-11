Ciudad Real activa desde este miércoles el Plan de Protección de Personas Sin Hogar ante el aumento de las temperaturas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de Servicios Sociales, y siguiendo el protocolo establecido en el Plan de Protección de Personas Sin Hogar por Fenómenos Meteorológicos Adversos, activará a partir de mañana, 12 de agosto, las medidas previstas para hacer frente al episodio de altas temperaturas anunciado para los próximos días.

Como parte de este dispositivo especial, se abrirán las instalaciones del Centro Municipal de Atención a Personas Sintecho (Cemaps), con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y climatizado a las personas más vulnerables frente al calor extremo.

Según informa el Consistorio, el centro permanecerá operativo en horario estival de 13.30 a 19.30 horas, estableciéndose el horario de acceso entre las 13.30 y las 16.30 horas.

La activación de este recurso se mantendrá, al menos, hasta el próximo jueves 13 de agosto, si bien su continuidad estará supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las recomendaciones de los organismos competentes.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de altas temperaturas, especialmente en el caso de las personas mayores, menores y colectivos en situación de vulnerabilidad, y se reafirma el compromiso municipal con la protección y atención de quienes más lo necesitan.