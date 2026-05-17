Ciudad Real anuncia la puesta en marcha de un chatbot específico del área de Urbanismo

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CIUDAD REAL 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Ciudad Real ha anunciado la aprobación en Junta de Gobierno Local este lunes de un chatbot específico del área de Urbanismo.

Una herramienta pionera a nivel nacional basada en Inteligencia Artificial que permitirá mejorar la atención ciudadana, agilizar consultas urbanísticas y avanzar en la modernización de la administración local, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Esta iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Simplificación Administrativa, Reducción de Cargas, Modernización y Mejora de la Información y Atención Ciudadana del área de Urbanismo, aprobado en 2024, y supone un nuevo avance en el compromiso del equipo de Gobierno con una administración más cercana, eficiente y accesible.

El nuevo asistente virtual ha sido desarrollado de forma conjunta por las concejalías de Urbanismo y Administración Electrónica, con la colaboración de personal técnico municipal especializado en informática y urbanismo.

El chatbot urbanístico permitirá resolver consultas generales relacionadas con trámites, licencias o normativa aplicable, ofreciendo información clara y guiando al ciudadano sobre documentación necesaria, enlaces de solicitud o procedimientos administrativos.

La concejal de Administración Electrónica, Mar Sánchez, ha destacado que esta herramienta complementará al asistente virtual municipal 'Prado', especializado en otros servicios municipales, y supondrá "un importante apoyo tanto para ciudadanos como para técnicos, promotores, arquitectos, constructores y profesionales relacionados con el urbanismo".

La puesta en marcha de este chatbot se suma a otras herramientas tecnológicas ya implantadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real, como la automatización mediante Inteligencia Artificial de la emisión de cédulas urbanísticas e informes de información urbanística.

RESOLUCIÓN DE UN 97% DE LOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS EN 2026

Mar Sánchez ha reivindicado, por otra parte, la resolución de un 97,67% de expedientes en el procedimiento de Información Urbanística durante 2026, señalando que se trata de un indicador de eficacia y consolidación de los procesos de tramitación municipal.

De su lado, la concejal responsable del área, Yolanda Torres, ha señalado que "estos datos muestran el esfuerzo que se está realizando para agilizar la tramitación administrativa y seguir ofreciendo una respuesta eficaz a la ciudadanía. Alcanzar un porcentaje cercano al 98% de expedientes resueltos demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Real con una administración más ágil, moderna y cercana".