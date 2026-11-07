Ciudad Real aspira a incorporarse al circuito de grandes encuentros nacionales del mundo cofrade con su I Feria Nacional

I Feria Nacional Cofrade 'Ciudad Real Monumental' - JCCM

CIUDAD REAL 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La I Feria Nacional Cofrade 'Ciudad Real Monumental' está organizada por la Asociación Cultural Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Prado-La Pasión con motivo de su XXXV aniversario fundacional y se celebra los días 7 y 8 de noviembre en el IFEDI, con la vocación de convertirse en un referente nacional y reunir a hermandades, bandas, músicos, artistas, artesanos y profesionales del sector.

La programación incluye conciertos, charlas y coloquios, así como un salón cofrade con 35 expositores dedicados a oficios tradicionales como la orfebrería, la talla, el dorado, el bordado y la cerería. También se puede visitar una exposición del escultor ciudadrealeño Luis Fernando Ramírez Mata.

La música constituye otro de los grandes atractivos de esta primera edición, con la participación de cerca de una treintena de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales procedentes de distintas provincias españolas, que reunirán a cerca de 3.000 músicos durante las dos jornadas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha animado a la ciudadanía de toda la provincia a acercarse al IFEDI y conocer de primera mano la dimensión de este encuentro. "Queremos animar a toda la provincia a que venga a visitar esta feria, a escuchar la música y a conocer más en profundidad la Semana Santa y todo el trabajo que hay detrás", ha indicado, antes de felicitar a la Asociación Cultural Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Prado por sus 35 años de trayectoria y desearle éxito en esta iniciativa.

Con esta primera edición, Ciudad Real aspira a incorporarse al circuito de grandes encuentros nacionales del mundo cofrade, aprovechando el potencial cultural, musical, patrimonial y turístico de una tradición que constituye una expresión de identidad colectiva y un importante recurso para la dinamización económica y social.

La inauguración ha contado también con la presencia del presidente de la Asociación Cultural Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Prado, Isidoro Aparicio; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Agustín Espinosa; la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Patricia Saldaña, y los concejales de Movilidad y de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Hervás y Pedro Lozano, respectivamente.