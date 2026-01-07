Ciudad Real cierra una Navidad multitudinaria, sin incidencias y con un "gran impacto" turístico

Navidad en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha hecho balance de la Navidad destacando el "altísimo nivel de participación" y el ambiente vivido en calles, plazas y espacios públicos, que "se han llenado de vida, de familias, niños y mayores", transformando la ciudad durante estas fechas.

Así lo han destacado este miércoles la concejala de Festejos, Mar Sánchez, y el de Juventud e Infancia, Pau Beltrán, quienes han ofrecido una rueda de prensa para valorar una programación que ha sido "vivida intensamente, de forma responsable y con una respuesta muy favorable por parte de la ciudadanía".

Sánchez ha subrayado la implicación del tejido asociativo, entidades y clubes de la ciudad, que ha sido "clave" para que la programación navideña haya resultado un éxito. Entre las citas más destacadas ha mencionado el Heraldo Real, las migas de fin de año, la Carrera del Pavo y la Cabalgata de los Reyes Magos, todas ellas desarrolladas sin incidencias reseñables a pesar de la gran participación.

Sobre la Cabalgata, la edil ha señalado que volvió a llenar de ilusión las calles, con una asistencia estimada de entre 32.000 personas que disfrutaron del desfile. También ha valorado positivamente otras propuestas como la "zambombá", el cambio de ubicación de las migas de fin de año al parque de Gasset o la Noche de Belenes, que congregó a unas 3.000 personas.

En cuanto a los belenes, alrededor de 150.000 personas los han visitado durante la Navidad. El Belén de la Diputación ha recibido 36.000 visitas, el del Antiguo Casino ha superado las 80.000, mientras que el belén napolitano del Ayuntamiento ha alcanzado las 40.000 visitas.

Por su parte, Pau Beltrán ha puesto el foco en Jugarama, que partía con el objetivo de consolidarse como una feria de referencia a nivel provincial. "Después de ver los datos de esta edición hemos conseguido ese objetivo", ha afirmado, destacando el incremento del 154% de visitantes, al pasar de 22.000 el año pasado a 56.000 en esta edición.

Beltrán ha explicado que este crecimiento se ha debido al aumento de días y horarios, pasando de cinco tardes a jornadas de mañana y tarde, con picos de hasta 5.600 personas en un solo día.

Además, ha resaltado el éxito del cambio de ubicación de la pista de hielo, que ha atraído especialmente a jóvenes de entre 14 y 18 años, con 10.000 personas patinando durante la campaña.

Desde el punto de vista turístico, Mar Sánchez ha indicado que en diciembre se han contabilizado desde la Oficina de Turismo 2.534 visitantes, procedentes de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, así como de países como Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

La ocupación hotelera ha aumentado en más de un 6,4%, unos datos que, según ha remarcado, han tenido un "impacto directo muy positivo en la economía local", impulsando la hostelería, los alojamientos, el comercio y los servicios.

Con estos resultados, el Ayuntamiento ha concluido que la Navidad se ha consolidado como un motor turístico para Ciudad Real, al tiempo que ha avanzado que se han recogido sugerencias y quejas con el objetivo de seguir mejorando la programación en próximas ediciones.