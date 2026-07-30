Ciudad Real contará con viviendas para alquilar tras abonar el Ayuntamiento 5,2 millones a la entidad estatal Casa 47

El dinero abonado por el Ayuntamiento de Ciudad Real a Casa 47 se invertirá en la adquisición de viviendas para alquiler. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha recibido la llamada de la presidenta de la entidad estatal de vivienda Casa 47, Leire Iglesias, quien le ha comunicado que la entidad va a publicar de manera inmediata una oferta para la adquisición de viviendas de titularidad privada en Ciudad Real con el objetivo de destinarlas posteriormente al mercado del alquiler.

Según la información trasladada al Ayuntamiento, esta operación contará con una inversión inicial de 3,2 millones de euros, una cuantía que podría alcanzar los 5,2 millones de euros, correspondiente al importe total abonado por el Ayuntamiento de Ciudad Real a Casa 47 por la adquisición de los terrenos de SEPES en Oretania.

Desde el Ayuntamiento se valora positivamente que estos recursos económicos reviertan finalmente en Ciudad Real y puedan destinarse a actuaciones relacionadas con el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El Consistorio señala que, por el momento, no dispone de más información sobre el alcance, las condiciones o los detalles de esta operación. Por ello, solicitará toda la información necesaria para conocer en profundidad el proyecto y poder trasladar a los vecinos y vecinas de Ciudad Real una información completa, transparente y rigurosa.

El Ayuntamiento confía en que esta iniciativa esté correctamente planteada y contribuya a incrementar la oferta de vivienda en alquiler en la ciudad, siempre desde la máxima garantía de que los recursos públicos tengan el mejor destino posible y redunden en beneficio del interés general de Ciudad Real.