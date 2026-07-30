Ciudad Real estrena nuevo césped en la Ciudad Deportiva Sur y estudia ampliar su graderío para convertirse en un estadio

Estreno del renovado terreno de juego del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Sur de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Sur de Ciudad Real ha estrenado este jueves su renovado terreno de juego tras una inversión de 180.000 euros destinada a sustituir el césped artificial y mejorar una instalación que el Ayuntamiento quiere convertir en uno de los principales escenarios deportivos de la capital durante los próximos años.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha visitado el resultado de las obras junto al concejal de Deportes, Pau Beltrán, y el presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Valverde, institución que ha financiado la actuación.

Cañizares ha destacado que la instalación acumulaba ya "unos cuantos años de más" y que el Consistorio ha buscado instalar "lo mejor que había" en el mercado para ofrecer un campo de primer nivel a los clubes, las escuelas municipales y los deportistas de Ciudad Real.

"Está llamado a convertirse en el estadio de Ciudad Real de los próximos años", ha asegurado el alcalde, quien ha defendido que la actuación permitirá que los equipos de la ciudad dispongan de unas instalaciones modernas para sus entrenamientos y competiciones.

El proyecto ha supuesto una inversión de 180.000 euros, aunque la reducción conseguida sobre el presupuesto previsto permitirá utilizar el dinero restante para acometer mejoras en las pistas deportivas de la pedanía de Valverde.

El alcalde ha agradecido el apoyo de la Diputación y de su presidente, recordando que la colaboración entre ambas administraciones permite desarrollar cada año decenas de proyectos relacionados con el deporte, el abastecimiento de agua, la mejora de calles y otros servicios municipales.

Según ha explicado, se trata de actuaciones que responden directamente a las necesidades trasladadas por los vecinos y que, sin la ayuda económica de la Institución provincial, tendrían un coste mucho mayor para las arcas municipales.

MÁS GRADERÍO Y UN RECINTO CERRADO

La renovación del césped podría ser solo el primer paso de una transformación más amplia. Cañizares ha avanzado que el Ayuntamiento está estudiando fórmulas para que la Ciudad Deportiva Sur pueda acoger a un mayor número de espectadores, mediante la instalación de nuevas gradas y la incorporación de infraestructuras que permitan cerrar y consolidar el recinto.

El regidor ha señalado que existen zonas del campo en las que podría instalarse un mayor volumen de graderío, mientras que en otras el espacio disponible es más reducido.

El Ayuntamiento analizará ahora las distintas posibilidades para determinar el número de asientos que podría incorporar el complejo.

El objetivo es dotar a la ciudad de un campo con capacidad suficiente para albergar partidos de mayor relevancia, manteniendo al mismo tiempo su utilización por parte de los clubes locales y las escuelas deportivas municipales.

Cañizares ha afirmado además que el nuevo terreno de juego presenta unas condiciones incluso superiores a las del estadio Rey Juan Carlos I, especialmente en lo relativo a la calidad del césped instalado.

APOYO DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha destacado el apoyo económico de la Institución provincial a los ayuntamientos, cifrando en alrededor de 86 millones de euros la inversión en lo que va de año

Valverde ha explicado que la Diputación aporta los recursos económicos sin imponer a los consistorios el destino concreto de las inversiones, de manera que son los propios ayuntamientos los que deciden qué actuaciones consideran prioritarias.

En el caso de la Ciudad Deportiva Sur, ha recordado que el césped artificial no se sustituía desde el año 2011, por lo que ha valorado la decisión del equipo de Gobierno de Cañizares de modernizar unas instalaciones que, a su juicio, contribuirán a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.

El presidente provincial ha indicado que Ciudad Real recibió durante 2025 alrededor de 3,7 millones de euros de la Diputación a través de diferentes programas y convocatorias.

Valverde ha defendido que la Institución provincial presta apoyo a todos los municipios, aunque ha reconocido que se realiza un esfuerzo proporcionalmente mayor con los pueblos más pequeños, que disponen de menos recursos económicos y técnicos.

"La Diputación no distingue si el alcalde es del PP, de Izquierda Unida, del PSOE o de Vox", ha asegurado Valverde, quien ha añadido que otras administraciones "no pueden decir lo mismo", en referencia al Gobierno de Castilla-La Mancha.

El presidente ha concluido señalando que la Diputación tiene como objetivo atender las necesidades de "todos y cada uno" de los municipios de la provincia, con independencia de su tamaño o del partido político que gobierne.