Ciudad Real homenajea a Cecilio López Pastor con una escultura en la Plaza de María Inmaculada - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital ciudadrealeña ha rendido recuerdo este domingo a Cecilio López Pastor. Una escultura, ubicada en la Plaza de María Inmaculada (frente al Convento de las Terreras), mantendrá viva la memoria y el legado de quien durante años fuera el Cronista Oficial de Ciudad Real. La iniciativa del recuerdo a Cecilio López Pastor fue promovida por los Antiguos Alumnos del Colegio Marianistas, la impulsó su familia, y contó desde el primer momento con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Francisco Cañizares ha ensalzado la trascendencia de la figura de López Pastor, que abarca numerosos ámbitos, desde el social, cultura e institucional en la capital. Es, ha afirmado, "uno de los personajes más importantes que en el siglo 20 ayudaron a cambiar la ciudad".

El alcalde de Ciudad Real lo ha definido como un ciudadrealeño "ilustre y fundamental para conocer la ciudad, uno de los principales referentes", por lo que considera de gran interés que un monumento contribuya a que no se pierda su legado y a que las nuevas generaciones puedan conocer su aportación a lo que hoy es Ciudad Real.

Los integrantes de su familia, representantes de la Asociación de la Prensa (que durante muchos años presidió), de los Marianistas y de otros colectivos con los que mantuvo relación se han dado cita hoy para contemplar la escultura, obra del artista Juan Saturio Santos y para glosar la vida y el legado de Cecilio López Pastor.

Julián, uno de sus hijos, lo ha definido como un "hombre apasionado" que luchó en vida por las causas que consideró justas. Desarrolló una extensa trayectoria periodística de más de siete décadas, vinculada a medios como El Pueblo Manchego, Lanza, Hoja del Lunes y la Agencia EFE, y en 2005 fue nombrado Cronista Oficial de Ciudad Real.

Desempeñó también responsabilidades públicas como concejal en el consistorio capitalino y como diputado provincial. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la vida social, cultural e institucional de Ciudad Real, destacando su labor de divulgación de la historia y las tradiciones locales.