Ciudad Real iniciará "en breve" el proyecto de renovación de firmes de 26 calles de la capital

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado en su reunión de este lunes, a propuesta del área municipal de Mantenimiento, los planes de seguridad y salud para dos importantes proyectos que se van a ejecutar en breve.

Se trata, por un lado, de la reparación de acerados en la barriada del Pilar, en concreto en la calle Virgen de Fátima y aledañas, y por otro de la renovación de firmes en un total de 26 calles de la capital, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Dos actuaciones que, según adelanta el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, van a comenzar en breve, "seguramente a mitad de este mes de marzo ya comenzarán estas obras tanto de acerados como de pavimentación en nuestras calles".

Otro de los asuntos tratados en la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local es la adhesión del Ayuntamiento a un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio para Transformación digital y la Función Pública y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con fecha de 20 de febrero de 2025, que tiene como objetivo la prestación mutua de soluciones básicas en administración digital.

"Podemos decir que es un paso más en lo que está trabajando este equipo de Gobierno en administración digital, de manera que esta entidad local podrá utilizar las herramientas tanto de la comunidad autónoma como del estado, por ejemplo, el sistema DEHU de notificaciones, aparte de todo lo que ya se ha trabajado y gracias también a la magnífica labor de los técnicos de administración electrónica para agilizar trámites y dar un mejor servicio al ciudadano", ha explicado Arroyo.

Además, este lunes también se ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para proyectos de actividades de las asociaciones vecinales, una partida económica que ha crecido un 250% desde el año 2023, a razón de 5.000euro más cada año hasta alcanzar la cifra de 25.000euro contemplada en los presupuestos municipales de 2026.

CONCIERTO DE FITO

Fuera de los asuntos tratados en el orden del día, el portavoz del equipo de Gobierno también ha hecho un balance muy positivo del concierto de Fito y Fitipaldis celebrado el pasado sábado en el campo número 3 del Polideportivo Rey Juan Carlos y que contó con una asistencia de público por encima de los 10.000 espectadores.

"Ciudad Real recupera conciertos de categoría, que deben corresponder a la capital de la provincia, y en un segundo orden también estamos preparados para acoger este tipo de eventos en cuanto a seguridad, instalaciones, mantenimiento y limpieza", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que "hacía tiempo que no encontrábamos este tipo de conciertos en Ciudad Real, que también traen una dinamización económica esencial para nuestra ciudad y seguiremos apostando por seguir trayendo los conciertos de calidad que se merece nuestra capital".