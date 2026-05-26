Ciudad Real lanza un nuevo plan de asfaltado para actuar en otras 25 calles por más de un millón de euros

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado una nueva fase del Plan de Obras Municipales para la renovación del firme en otras 24 calles de la capital, con un presupuesto de 800.000 euros.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, durante la rueda de prensa semanal para informar de los asuntos más importantes aprobados por la Junta de Gobierno Local.

Según ha indicado Arroyo, este nuevo proyecto de asfaltado se suma a las actuaciones que el Consistorio ya ha ejecutado en distintos puntos de la ciudad y a las 27 calles incluidas en el Plan de Obras de 2025, cuyo proyecto se encuentra prácticamente terminado.

En conjunto, una vez ejecutadas las actuaciones pendientes, el Ayuntamiento habrá mejorado alrededor de medio centenar de calles dentro de este bloque de mejora del viario.

Entre las calles incluidas en esta nueva fase figuran la calle Alarcos, la avenida de La Mancha, Altagracia, Elisa Cendreros o Pozo Dulce.

A estas 24 calles, se suma el proyecto de pavimentación de acerados en el paseo Carlos Eraña, aprobado también por la Junta de Gobierno Local con un presupuesto de 251.000 euros.

La actuación contempla la rehabilitación y refuerzo del firme de la calzada, además de la adecuación de los acerados para cumplir con las normas de accesibilidad.

Otro de los expedientes aprobados ha sido el proyecto para la renovación de redes en la plaza de El Trillo, por un importe de 64.000 euros.

En materia de vivienda, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo proyecto para la construcción de 18 viviendas en la calle Calvario, número 13.

Otro de los puntos destacados ha sido la adquisición de los terrenos de la conocida "casa okupa" del Parque de Gasset, por un importe de 402.000 euros.

El portavoz ha explicado que se está estudiando el uso que podrá darse a esta zona, después de que el inmueble se hubiera convertido en un foco de problemas. Desde Urbanismo se trabaja ahora en la mejor fórmula para replantear este espacio.