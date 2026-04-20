Ciudad Real pondrá en marcha ayudas por valor de 35.000 euros para conciliación de la vida personal, familiar y laboral

El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha tramitado este lunes, a propuesta de la Concejalía de Igualdad, la convocatoria de ayudas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, ha explicado que con esta nueva iniciativa el consistorio quiere "promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ayudando a eliminar los obstáculos que suponen las responsabilidades familiares" en el acceso y la permanencia en el empleo.

Guillermo Arroyo ha apuntado que esta convocatoria, que cuenta con un importe total de 35.000 euros, pretende impulsar una "conciliación real y efectiva", según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Las ayudas se conceden por concurrencia competitiva a partir de diferentes cuestiones, como la renta de la unidad familiar o circunstancias especiales como los casos de violencia de género o las familias monoparentales, con un máximo de 300 euros por familia.

Además, en la sesión celebrada este lunes la Junta de Gobierno ha aprobado también la liquidación correspondiente al primer trimestre de 2026 con las dos empresas que se encargan de la gestión del estacionamiento regulado en superficie, la conocida como zona azul.

El portavoz municipal ha avanzado que este año el Ayuntamiento de Ciudad Real volverá a establecer la gratuidad del aparcamiento en las tardes de julio y agosto, como ya ha venido haciendo desde 2023.

La medida, que supone un coste para el Consistorio cercano a 80.000 euros, se adopta porque entienden que "es un beneficio para todos los vecinos y también para el pequeño comercio".

Por otra parte, se ha aprobado el expediente y los pliegos para el suministro e instalación de un nuevo gimnasio al aire libre que se ubicará en el parque Antonio Gascón. Así, se van a adquirir 8 máquinas destinadas al trabajo de todos los grupos musculares y tendrá un coste de 67.500 euros que se financiarán con cargo al plan provincial de obras de la Diputación.

Guillermo Arroyo ha afirmado que esta nueva iniciativa se adopta tras el "éxito del primer gimnasio abierto de la Vía Verde y también a través de la escucha activa que mantiene este equipo de gobierno".

En su comparecencia, el portavoz ha valorado satisfactoriamente la celebración de la Feria de Abril, que ha vuelto a registrar a lo largo del fin de semana una gran afluencia de público y que no ha dejado ninguna incidencia grave en materia de seguridad.