Ciudad Real reúne a las cinco IGP del pan de España en unas jornadas que reivindican el valor del pan artesanal

Ciudad Real reúne a las cinco IGP del pan de España. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ingenieros Agrónomos de la UCLM en Ciudad Real ha reunido durante dos días a las cinco Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) del pan de España en el marco de las II Jornadas de Panadería organizadas por la Asociación Provincial de Panaderías y Pastelerías de Ciudad Real (Afexppan), un encuentro que ha reivindicado el valor cultural, gastronómico y artesanal del pan.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco; la portavoz de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Cristina Galán, y la presidenta de Afexppan y de la IGP Pan de Cruz, Elena Huertas, han participado en la clausura de estas segundas jornadas.

Bajo el lema 'La noble mesa del pan', la iniciativa ha congregado en la capital a representantes de las cinco figuras de calidad diferenciada reconocidas en España: Pan de Cruz de Ciudad Real, Pan de Cea, Pan Galego, Pa de Pagès Català y Pan de Alfacar.

La presidenta de Afexppan y de la IGP Pan de Cruz ha realizado un balance "maravilloso" del encuentro, asegurando que el objetivo se ha cumplido al reunir en Ciudad Real a algunos de los panes más representativos del país.

Según ha señalado, el encuentro ha permitido compartir experiencias, conocer los procesos de elaboración de cada IGP y poner en valor la historia y singularidad de cada pan. "Cada uno de los panes tiene algo especial y es lo que venimos a defender, que cada pan tiene una historia y esa historia se demuestra en el producto", ha afirmado.

En el caso del Pan de Cruz de Ciudad Real, Huertas ha recordado que se trata de un producto con más de 800 años de historia, una tradición que, según ha explicado, se refleja en su textura, su color y su olor.

Durante las jornadas se han desarrollado numerosas actividades, entre ellas desayunos saludables en un instituto de la ciudad, donde se ha ofrecido Pan de Cruz con aceite de oliva de la provincia a estudiantes, seguida de una charla sobre alimentación impartida por docentes de la UCLM.

Además, estudiantes de hostelería han participado en un concurso de recetas en el que el Pan de Cruz debía ser el ingrediente principal, una iniciativa que, según Huertas, ha sorprendido por el nivel de las elaboraciones.

El encuentro también ha incluido ponencias de las diferentes IGP, elaboración conjunta de pan en el obrador y una mesa redonda final para compartir experiencias y analizar posibles vías de colaboración entre las distintas indicaciones geográficas.

MÁS DE 5.700 EMPLEOS EN LA REGIÓN

La consejera de Economía, durante la clausura de las jornadas, ha indicado que la fabricación de pan y productos derivados emplea a más de 5.700 personas en la comunidad autónoma, de las que más de 1.100 trabajan en la provincia de Ciudad Real, dentro de un tejido formado por unas 500 empresas en la región, 150 de ellas en la provincia.

Franco ha subrayado además el papel del pan en la gastronomía y en las tradiciones, y ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional al sector, tanto en el ámbito de las ayudas empresariales como en formación, relevo generacional y acreditación de competencias profesionales.

En este sentido, ha explicado que la Junta trabaja en programas para certificar la experiencia de panaderos que han aprendido el oficio de forma tradicional, señalando que el pasado año se acreditó a 12 personas en la elaboración de pan, dos de ellas en la provincia de Ciudad Real.

La consejera también ha destacado el peso de la formación en el sector, donde 34 personas se han formado recientemente, 30 de ellas mujeres, y ha recordado que el pan forma parte de los oficios artesanos que el Ejecutivo regional quiere impulsar.

En esa línea, ha invitado a la IGP Pan de Cruz a participar en Farcama, la feria regional de artesanía que se celebra cada mes de octubre en Toledo, donde existe un espacio dedicado a las IGP.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO Y LA DIPUTACIÓN

En el encuentro también han participado Rocío Zarco, por parte de la Diputación de Ciudad Real, y Cristina Galán, como concejala de Turismo de Ciudad Real, quienes han brindado su apoyo a una iniciativa que ha convertido a la capital provincial en punto de encuentro del sector panadero nacional.

En representación de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco ha destacado la importancia de impulsar iniciativas que pongan en valor los productos agroalimentarios de la provincia y su capacidad para generar actividad económica y turística en el territorio.

Por su parte, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Cristina Galán, ha subrayado el papel del Pan de Cruz como uno de los productos gastronómicos más representativos de la provincia, resaltando además la oportunidad que suponen encuentros como estas jornadas para proyectar la imagen de la ciudad y su oferta gastronómica.