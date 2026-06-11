Ciudad Real reunirá este sábado a 220 deportistas en la XXIV edición del Torneo Nacional de Fútbol Base

Ciudad Real reunirá a 220 deportistas en la XXIV edición del Torneo Nacional de Fútbol Base. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real volverá a situarse este sábado en el centro del fútbol formativo nacional con la celebración del XXIV Torneo Nacional de Fútbol Base y Trofeo Ayuntamiento de Ciudad Real, una cita consolidada que reunirá a 220 jóvenes deportistas y que incorporará además encuentros de fútbol femenino cadete en el Polideportivo Rey Juan Carlos.

Durante la presentación del torneo, el concejal de Deportes, Pau Beltrán, destacó la dimensión que ha alcanzado una competición que ya forma parte del calendario deportivo de la ciudad gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Escuela de Fútbol Base Ciudad Real. El edil ha agradecido la implicación de la entidad organizadora, que suma más de tres décadas fomentando la práctica deportiva entre niños y niñas de la capital, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Este torneo ya está fijo en el calendario como una cita muy especial para Ciudad Real", ha señalado Beltrán, quien puso en valor la presencia de clubes históricos como Córdoba CF y FC Cartagena, así como la participación de la selección regional de Castilla-La Mancha. A su juicio, la presencia de algunos de los mejores futbolistas de categorías inferiores refuerza el prestigio de una competición que continúa creciendo año tras año.

El responsable municipal ha resaltado además el ambiente familiar que caracteriza al evento y recordó que cientos de personas se darán cita en las instalaciones deportivas para acompañar a los jóvenes participantes. "Siempre hay un ambiente espectacular y mágico alrededor del fútbol base. Muchos de estos niños recordarán en el futuro torneos como este por ser la primera ocasión en la que se enfrentaron a equipos de ámbito nacional", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Escuela de Fútbol Base Ciudad Real, Rafael Dina, ha explicado que esta vigésimo cuarta edición presenta un carácter especial al combinar el tradicional torneo alevín con una actividad de reconocimiento al fútbol femenino. En ella participarán la selección provincial sub-14, Rayo Majadahonda, Tomelloso y el conjunto anfitrión, cuyos encuentros se disputarán durante la mañana y la tarde del sábado en los campos 2 y 3 del complejo deportivo.

Dina ha detallado que el torneo alevín contará con esos mismos equipos junto a Córdoba CF y FC Cartagena. Asimismo, ha indicado que los partidos de categoría cadete femenina se jugarán en dos tiempos de 35 minutos, mientras que los encuentros alevines tendrán una duración de 25 minutos por periodo.

La entrada será gratuita para todos los asistentes y la jornada concluirá con la entrega de trofeos, placas conmemorativas y obsequios a los equipos participantes, prevista para las 19:45 horas aproximadamente.

Beltrán ha subrayado igualmente que la jornada coincidirá con otras importantes actividades deportivas en el entorno del Polideportivo Rey Juan Carlos, como el Campeonato Regional Sub-20 de Atletismo y la salida de la cronoescalada del Cinturón de La Mancha hacia La Atalaya, además de la velada de boxeo prevista en el Auditorio Municipal de La Granja. "Vamos a vivir un sábado con muchísimo deporte y muy diverso, demostrando una vez más que Ciudad Real es deporte", ha asegurado.