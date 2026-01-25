Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España firma un acuerdo con Visa para reforzar la planificación turística

Presentación del convenio en Fitur. - GCPHE

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del que forman parte Cuenca y Toledo, ha firmado un acuerdo de colaboración con Visa con el objetivo de mejorar el conocimiento del turismo internacional en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas y optimizar la planificación de su oferta cultural y turística mediante el análisis de datos agregados y anonimizados.

El acuerdo se ha formalizado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y ha sido rubricado por José Mazarías Pérez, presidente del Grupo y alcalde de Segovia, y Eduardo Prieto, director general de Visa en España, según ha trasladado el Grupo en nota de prensa.

A través de este convenio, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España tendrá acceso a una herramienta online personalizada que permitirá analizar, de forma agregada y totalmente anónima, los patrones de gasto de los titulares extranjeros de tarjetas Visa en las ciudades del Grupo.

Esta información permitirá conocer, entre otros aspectos, el origen de los visitantes, la duración media de la estancia o el tipo de compras realizadas durante su visita.

El análisis de estos datos facilitará al Grupo la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia, contribuyendo a una mejor planificación de la oferta cultural y turística, al diseño de productos más ajustados a los intereses del visitante internacional y a una gestión más eficiente y sostenible de los destinos Patrimonio de la Humanidad.

José Mazarías Pérez ha destacado que "este acuerdo supone un paso importante para el Grupo, ya que nos permite contar con una fuente de información de gran valor para conocer con mayor precisión el perfil del turista internacional que visita nuestras ciudades y sus pautas de consumo.

Estos datos serán fundamentales para seguir mejorando la planificación turística y cultural, ofreciendo servicios y experiencias de mayor calidad y mejor adaptados a las expectativas de nuestros visitantes".

Por su parte, Eduardo Prieto ha subrayado que "una economía de datos abierta puede impulsar experiencias más enriquecedoras y personalizadas para consumidores, empresas y administraciones públicas.

Con esta alianza queremos apoyar al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y contribuir al desarrollo del turismo internacional en sus destinos, poniendo a su disposición herramientas analíticas avanzadas que ya han demostrado su eficacia en otros países y ciudades de referencia".

El acuerdo garantiza en todo momento el respeto a la privacidad y la protección de datos, ya que la información facilitada es completamente anonimizada y no incluye ningún tipo de identificación personal, ni datos del titular de la tarjeta, del emisor o de los comercios.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está integrado por las ciudades de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda, cuyos cascos históricos están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.