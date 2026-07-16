CLM envía un Es-Alert a la población cerca de Beleña para evacuar la zona ante un "peligroso" incendio nivel 2

TOLEDO/GUADALAJARA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha anunciado durante su intervención en un punto del orden del día de la sesión plenaria en las Cortes regionales que en torno a las 16.00 horas se ha enviado a la población ubicada en el entorno de Beleña (Guadalajara) un mensaje Es-Alert para pedir la evacuación de la zona debido a un incendio que avanza 30 metros por segundo y que se encuentra en nivel 2.

Tal y como ha apuntado la consejera, el incendio se ha originado en el entorno de La Mierla y afecta a la carretera provincial GU-189, por lo que se ha emitido un mensaje en el que piden a la población que "abandonen la zona con calma y lleven solo medicación y documentación indispensable".

Igualmente se ha previsto el confinamiento preventivo del embalse de Beleña, así como de la localidad de Muriel. "Está previsto que este incendio avance a 30 metros por minuto en esta zona. Su origen es una cosechadora en el término de La Mierla. Estamos también pendientes de Retiendas y Tamajón", ha indicado la consejera.

Un fuego que "se ha subido a las copas de los árboles" en un contexto de "peligro extremo" por las condiciones.

Según la información servida por el Infocam y recogida por Europa Press, el fuego también afectaría a la GU-188 y a la CM-1004, y en estos momentos trabajan cinco medios aéreos y 18 terrestres con un total de 95 efectivos.