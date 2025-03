CLM hace estudio para mostrar el "atropello" de Toledo central para AVE y cree que técnicos tienen desinformado a Puente

TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha encargado a un estudio de arquitectura un diseño de fotografías, a partir del estudio informativo del AVE Madrid-Lisboa, para mostrar así el "atropello" al patrimonio en Toledo que supondría, a su juicio, la opción 'Toledo central', que plantea usar la estación de ferrocarril de Santa Bárbara haciendo que la línea ferroviaria pase por la zona del Salto del Caballo para continuar con su recorrido.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha comparecido este sábado en rueda de prensa, ha manifestado que hay "enormes carencias" en la opción de 'Toledo central', ya que alega que no se ha tenido en cuenta la legislación en materia de protección paisajística ni el plan especial de protección del Casco Histórico de la capital regional.

Hernando, mostrando las imágenes creadas por este estudio de arquitectura, ha afirmado que la entrada desde Madrid, con "un puente de 26 metros de altura", tendrá "un muro visual a una ciudad de 2.000 años".

"Así es como determinados responsables técnicos, que no políticos, piensan que esto no supone una afección al impacto visual de nuestra ciudad. Esto no puede ser", ha apuntado.

Hernando ha defendido que, según estas imágenes del estudio encargado por la Junta, se nota una "enorme diferencia de altura" entre el puente de Azarquiel y el que llevaría la línea ferroviaria a la altura de la noria de Safont, algo que "rompe con toda la estampa más protegida, más emblemática, la razón de ser de Toledo".

Asimismo, ha asegurado que en las conversaciones que han mantenido con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), desde esta entidad les animan a que "sigamos defendiendo que esto no puede ser".

En todo caso, Hernando ha querido aclarar que el Gobierno autonómico "siempre ha defendido la estación de Santa Bárbara".

EL MINISTRO PUENTE, "DESINFORMADO"

El consejero ha proseguido asegurando que, en su opinión, el ministro de Transporte, Óscar Puente, "está desinformado" por los técnicos que están realizando los estudios respecto a esta línea de alta velocidad, acusando a los responsables técnicos de mantener una "obsesión enfermiza" por la opción 'Toledo central'.

Tanto es así que, según su versión, aunque no estuvo presente en la reunión entre el ministro Puente y el Ayuntamiento de Toledo, desde el Consistorio toledano le ha asegurado que "precisamente cuando --el ministro-- se da cuenta de esto es así, las palabras de Óscar Puente fueron 'esto no puede ser'".

"No queda más remedio que el Ministerio asuma que los responsables técnicos han entrado en una obsesión enfermiza, contraria a toda lógica, a todo sentido común, y nos emplazamos con ellos a que, después del periodo de alegaciones --que termina el 18 de marzo--, pueda haber reuniones para buscar un consenso que evite este atropello", ha aseverado.