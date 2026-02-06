CLM sigue mirando al cielo sin perder de vista a los ríos, que crecen de momento de forma controlada

Borrasca Leonardo en Daimiel - AY DAIMIEL

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha sigue mirando al cielo, pendiente de las sucesivas e intensas borracas que han llevado al Gobierno regional a elevar el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1 en toda la comunidad. Los castellanomanchegos tampoco pierden de vista los numerosos ríos y arroyos, cuya crecida, de momento controlada, han provocado inundaciones en viviendas y algún que otro desalojo.

La provincia de Toledo es la que más preocupa, por los caudales del Tajo y del Alberche. Por ahora, la situación es de "estabilidad", tal y como indican a Europa Press los regidores de Escalona y de Santa Cruz del Retamar, dos de los municipios que este jueves recibieron una alerta por riesgo de inundaciones.

Según el regidor de Escalona, Álvaro Gutiérrez, el río ha crecido poco a su paso por el pueblo, ya que el embalse de Picadas ha mantenido también muy estable la lámina de desembalse.

"Está desembalsando a un ritmo constante de 104 metros cúbicos por segundo, y eso le está dando al río estabilidad. Ha crecido un poquito, pero nada significativo. Nada que nos genere una mayor preocupación de la que se tenía ayer".

Y es que este pasado jueves, relata, entre 15 y 20 familias tuvieron que ser desalojadas, "porque la crecida del río era inminente y se iban a quedar incomunicadas en sus viviendas". El resto de casas que están en primera línea de ribera, añade, siguen en alerta, por si las condiciones empeorasen.

Gutiérrez, que ha indicado que el Consistorio mantiene operativo el dispositivo habilitado, ha defendido que las tareas de limpieza acometidas hace unos meses en el río, están permitiendo que el agua fluya con normalidad, evitando que se expanda.

Situación parecida se vive en Santa Cruz del Retamar. Allí se vigila la urbanización 'Calalberche', donde residen cerca de 3.000 personas. En esta zona del municipio hay unas 10 calles con riesgo de inundación, tal y como apunta el alcalde, Ángel Martín, a Europa Press.

"El agua que se está desembalsando, de momento, no está cerca de las casas. Aún así nos mantenemos alerta. Ayer sonó el ES-ALERT, que también puso un poquito conciencia en la gente", ha agradecido.

Pese a ello, el regidor sigue estando pendiente del cielo y del caudal del río. "Por ahora los metros que se están desembalsando son para nosotros asumibles".

Especial atención merece también el Tajo a su paso por Toledo, donde continúa la alerta naranja. "Hay previsión de que el río siga creciendo paulatinamente, fundamentalmente por los desembalses que se están produciendo en la cuenca", ha declarado a los medios este viernes el alcalde, Carlos Velázquez.

De su lado, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha presidido la reunión del CECOPAL, para analizar la situación que vive la ciudad tras las intensas lluvias de la borrasca Leonardo, que han provocado que el Tajo haya alcanzado el nivel rojo y los 364 metros cúbicos por segundo, aunque el alcalde ha enviado un mensaje de tranquilidad.

Gregorio ha reiterado que el caudal del río "está permanentemente monitorizado y controlado" y las mayores complicaciones que registra Talavera se encuentran en los arroyos que circulan por debajo de la ciudad. Las calles inundadas son Entretorres, Hilanderas y Grisetas.

EL HENARES SUPERA EL UMBRAL ROJO A SU PASO POR GUADALAJARA

En Guadalajara, el incremento del caudal del río Henares, que ha superado el umbral rojo y mantiene una tendencia de crecimiento acelerado, ha llevado al equipo de Gobierno a activar el Plan Municipal de Emergencias.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, ha alertado de que esta situación podría agravarse en las próximas horas de continuar las lluvias, o si se producen desembalses aguas arriba.

Como medida inmediata, el Ayuntamiento ha acordonado todas las áreas cercanas al cauce, prohibiendo el acceso a la ciudadanía. "Toda la zona más próxima al río está acordonada y, por lo tanto, no está permitido el acceso a la misma", ha subrayado la regidora.

De igual modo, se vigila de forma permanente el tramo comprendido entre la Ronda Norte y el Polígono del Balconcillo, uno de los puntos más sensibles ante una posible subida adicional del nivel del agua. En caso de que la situación empeore, el Consistorio prevé reforzar el dispositivo con un operativo las 24 horas a pie de cauce, integrado por Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

EN CIUDAD REAL PREOCUPAN LOS RÍO BULLAQUE Y GUADIANA

En la provincia de Ciudad Real, tras el desbordamiento de varios ríos y arroyos durante la jornada del jueves, el caudal de estos ha comenzado a bajar en numerosos puntos de la provincia. El foco está puesto ahora en el río Bullaque y el río Guadiana en el oeste de la provincia, cuyos caudales siguen al alza.

Se espera que para la jornada del sábado el caudal en el Bullaque pueda aumentar debido al desembalse del embalse de la Torre de Abraham, ya que se encuentra al borde de su capacidad máxima.

Además, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno a las 11.00 horas de este viernes, varias carreteras de la provincia continúan afectadas por desbordamientos de agua y desprendimientos, con cortes totales o estrechamientos de la calzada.

En la N-420, en el kilómetro 101, en el término municipal de Fuencaliente, se mantiene un estrechamiento por desprendimiento. La CM-4103 permanece cortada por desbordamiento en el tramo que une Arroba de los Montes con La Puebla de Don Rodrigo, mientras que en la CM-3127, en el kilómetro 66,500, en el término municipal de Montiel, se registra un estrechamiento también por desprendimientos.

En la red provincial, continúa cortada la CR-721, entre los kilómetros 0 y 36, por desbordamiento en el tramo Piedrabuena-Arroba de los Montes. A esta vía se suman la CR-7221, cerrada por desbordamiento entre La Golondrina y la CR-721 en Piedrabuena, y la CR-413, cortada entre Los Pozuelos y Luciana por la acumulación de agua.

Además, se mantienen afecciones en la CR-4193 desde Saceruela, y en la CR-7125, entre los kilómetros 0 y 3,800, en el tramo La Fuencaliente-El Sotillo, dentro del término municipal de Malagón.

EN ALERTA EL CAUDAL DEL JÚCAR EN CUENCA

De igual modo, el caudal del río Júcar en Cuenca se mantiene en alerta naranja y a las 12.00 horas de este viernes, supera los 170 n3/s según la información de la Confederación Hidrográfica.

El caudal ha llegado a rozar esta madrugada los 190 m3/s antes de iniciar una bajada, que podría verse frenada por la reaparición de las lluvias desde el mediodía.

El Servicio Municipal de Bomberos de Cuenca insta a la población a no transitar las riberas de los ríos y a informarse de la situación a través de las fuentes oficiales, ante el riesgo de que puedan estar transmitiéndose informaciones que son bulos o están desactualizadas.

Esta mañana se ha reunido la comisión del Plan de Vialidad Invernal y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha confirmado que siguen vigentes las medidas que se adoptaron este jueves, en lo referente al desalojo del denominado 'Paraje del Royo' y al cierre de parques y jardines. También siguen prohibidas las actividades al aire libre, como la escalada, en el entorno de la ribera.

EL VIENTO SIGUE AZOTANDO A ALBACETE

En Albacete, cuatro brigadas de trabajo regional se han desplegado a las zonas más afectadas por la borrasca 'Leonardo', que ha golpeado con especial fuerza la sierra. Es el caso del Puerto de las Crucetas, entre Riópar y el Salobre, donde la caída de una roca ha obligado a cortar uno de los carriles.

En la capital de la provincia, las rachas de viento se han relajado este viernes, tras una semana en la que han producido más de 60 incidencias.

Aunque las actividades al aire libre y en pabellones se han retomado, se mantienen cerrados los parques y las zonas arboladas acordonadas.