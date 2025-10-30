El club de las Casas Ahorcadas arranca el próximo martes la celebración de su 15 aniversario con Leonardo Padura

CUENCA 30 (EUROPA PRESS)

Las Casas Ahorcadas ya se está preparado para recibir en Cuenca al escritor cubano Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias de las Letras del año 2025, en un encuentro con lectores, promovido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.

Según informa en nota de prensa el club de lectura, esta cita literaria servirá para conmemorar dos efemérides. La primera de ellas, el 15 aniversario del club de novela negra de Cuenca, que quiere celebrar este cumpleaños por todo lo alto, con actividades de prestigio, como este encuentro con uno de los autores hispanoamericanos de más prestigio en la actualidad.

La segunda fecha señalada es que en 2026 se celebrará el 35 aniversario de la creación de Mario Conde, protagonista de la serie de novelas policiacas de Leonardo Padura.

A través de la mirada de este personaje, un expolicía amante del arte y de los libros viejos, el escritor ha podido compartir con sus lectores su personal retrato de La Habana.

En esta ocasión el autor de La Habana comentará con los lectores conquenses la novela 'Personas decentes', considerada una de las mejores obras del cubano.

En ella Mario Conde investiga el asesinato de un exdirigente cubano en el momento en el que confluyen acontecimientos trascendentales en la isla, como la visita del presidente norteamericano Barack Obama y el concierto de The Rolling Stones.

El encuentro con los lectores de Leonardo Padura en Cuenca tendrá lugar el 4 de noviembre a partir de las 18.00 horas en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, situada en la calle Palafox y está previsto que el autor también firme ejemplares de sus obras.