CMM anuncia una cobertura especial por el eclipse del 12 de agosto que se podrá presenciar desde Cuenca y Guadalajara - CMM

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media ha dado detalles este martes de en qué consistirá su cobertura especial con motivo del eclipse total del 12 de agosto, el cual se podrá presenciar de manera "privilegiada" desde las provincias de Cuenca y Guadalajara. Se trata de un acontecimiento "histórico" para la región, que no vivía un eclipse similar desde hace más de 100 años.

La presentación de este despliegue especial ha sido a cargo de la directora general de CMM, Carmen Amores; el matemático astrónomo del Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca, José María Sánchez; el portavoz del dispositivo de Infocam, Alfonso Díaz; el CEO de Orion Astronomía, Rubén Orión; el optomestrista, Manuel Cáceres; la jefa de Contenidos de CMM, Idoia Bilbao; así como del director de informativos de CMM, Javier Espada.

El matemático astrónomo del Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca ha explicado que este fenómeno se debe a la actuación de la mecánica celeste sobre el sol, la luna y la tierra, que se desarrolla durante 18 años y se conoce como un periodo Saros. Entre un eclipse total y el siguiente en la misma zona del planeta puede pasar "un media de 300 años", ha manifestado Sánchez.

Asimismo, el especialista ha detallado que Cuenca y Guadalajara serán "los mejores sitios" para ver el eclipse, apuntando que gracias a los medios actuales se puede pronosticar la posición de los astros con un margen de error "ínfimo", un cálculo que ya sabían los Babilonios, ha añadido.

Al hilo, Sánchez ha expuesto que este fenómeno también repercute sobre los ecosistemas, indicando que los asistentes podrán ser testigos de cómo las aves vuelven a sus nidos, así como sentir que la temperatura desciende "hasta 10 grados". Será un evento "excepcional que se va a quedar marcado en la retina" de quienes lo presencien, ha concluido el matemático astrónomo.

ASTROTURISMO CON PREVENCIÓN

El CEO de Orion Astronomía ha recordado que Castilla-La Mancha es "uno de los mejores lugares" para ver fenómenos astronómicos, concretando que se trata de la región "que más certificaciones 'Starlight' tiene", las cuales identifican ubicaciones privilegiadas para contemplar el cielo nocturno. En este sentido, Orión ha destacado que el astroturismo "esta subiendo un 300% anual", lo que supone una oportunidad económica y turística para estos entornos.

Paralelamente, el portavoz del dispositivo de Infocam ha informado sobre las medidas de prevención para quienes acudan a presenciar el eclipse. Díaz ha expuesto que se incrementará el patrullaje, al tiempo que ha hecho un llamado a los asistentes a "seguir las directrices de las autoridades y administraciones locales".

"Si vamos al monte, pues vamos a intentar ir mejor a pie que en vehículo", ha señalado el portavoz, incidiendo en que estos no deben obstaculizar los caminos al estacionarse en el caso de acudir en coche. Sumado a ello, Díaz ha recordado que no se pueden tirar colillas ni residuos, argumentando que "el 90% de los incendios tienen una causa humana".

LAS GAFAS SIEMPRE PUESTAS

De su lado, el optomestrista Manuel Cáceres ha recalcado que más allá de bulos o videos de TikTok sobre cómo ver el eclipse de forma segura, hay que recordar que el único medio para ver el eclipse sin que repercuta en la vista es mediante unas gafas homologadas.

En esta línea, Cáceres ha avisado de que contemplar el fenómeno sin esta precaución puede causar enfermedades graves e irreversibles en la retina. "No vale cualquier otro medio, no vale una gafa de sol muy oscura, no vale una radiografía. No hacer caso de ningún tipo de bulos que hay por redes sociales", ha dicho.

'EL ECLIPSE SE VE EN CMM'

La jefa de Contenidos de CMM ha puesto en valor que la programación establecida en el marco del gran eclipse tiene como objetivo la divulgación y la prevención, aludiendo a la importancia de las palabras del portavoz del dispositivo de Infocam para que no surja ninguna problemática en el curso de este evento histórico.

Por su parte, la directora general de CMM ha aseverado que la intención del Ente es ser "referentes" a la hora de informarse sobre este fenómeno, el cual coincide con el 25 aniversario de la entidad. "Nosotros como corporación audiovisual también queremos ser testigos y compartir con todos los castellanomanchegos, y también con los de fuera, la ubicación privilegiada que vamos a tener desde Castilla-La Mancha", ha concluido.

Finalmente, el director de informativos de CMM ha destacado que el "reto" es divulgar contra los bulos y demás informaciones que están surgiendo con motivo del eclipse. "Queremos hacer mucha pedagogía y queremos hacer mucha divulgación en los días previos, precisamente para intentar que la gente esté lo más preparada posible", ha afirmado.

El fenómeno durará 264 minutos y se podrá disfrutar en CMM desde primera hora de la mañana con una programación especial en radio, televisión, web, redes sociales, CMMPlay y PlayPodcast.

Concretamente, comenzará este martes, 9 de junio, y se prolongará hasta el 12 de agosto, con el lema 'El eclipse se ve en CMM'. En esta línea, esta prevista la emisión de un documental elaborado entre las distintas televisiones autonómicas con el título 'El gran eclipse. La cuenta atrás', al igual que un gran programa especial desde Molina de Aragón el 12 de agosto.