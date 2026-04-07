CMM hará una cobertura integral de la Feria de las Artes Escénicas y Musicales del 13 al 16 de abril en Albacete

La directora general de CMM, Carmen Amores, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, tras la firma del acuerdo. - CMM

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media y la consejería de Educación, Cultura y Deportes han suscrito un convenio de colaboración para garantizar una cobertura íntegra y de calidad de la Feria de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha (FAEM CLM), que se celebrará del 13 al 16 de abril en Albacete.

Como parte de este acuerdo, la radiotelevisión pública autonómica ofrecerá información sobre los espectáculos y actividades programadas en todos sus medios de difusión y plataformas digitales, ha informado en ente en nota de prensa.

En la firma del convenio han participado la directora general de CMM, Carmen Amores, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. Este acuerdo constituye una herramienta estratégica para potenciar la difusión de la cultura regional y, además, pone en valor la labor de CMM como agente educativo, informativo y de cohesión social, situando la FAEM CLM en el foco mediático y facilitando una mejor accesibilidad de la ciudadanía a este evento.

La directora general de la radiotelevisión autonómica, Carmen Amores, ha señalado que este acuerdo "es una apuesta del ente público por la cultura y el talento de Castilla-La Mancha", y ha añadido que "es de servicio público poder ofrecer una información que a nuestros espectadores y ciudadanos castellanomanchegos les sirva de guía durante el transcurso de la feria".

Además, Amores ha destacado que "estamos muy contentos de ser un escaparate de lo mejor del teatro, la danza y la música de nuestra región".

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor esta alianza con CMM para "difundir y dar a conocer las actividades que desarrollan nuestras compañías, muchas de ellas emergentes y que necesitan darse a conocer". Pastor también ha subrayado que esta feria "es una oportunidad para establecer relaciones comerciales y conocer las propuestas que llevan a cabo las compañías regionales".

Este convenio contempla una cobertura integral de todas las actividades y espectáculos que se celebren en la FAEM CLM, a través de los servicios de radiodifusión, televisión y plataformas digitales que dispone CMM.

De este modo, la colaboración se materializará mediante la presencia de la feria en los informativos de radio y televisión, así como en programas de carácter cultural y en los distintos soportes digitales del ente público, como CMMPlay y la web www.cmmedia.es.

CMM refuerza así su vocación de servicio público, avanzando en el compromiso de divulgar la cultura a la ciudadanía castellanomanchega. Este acuerdo permite al ente público impulsar aquellas actividades e iniciativas vinculadas a las artes escénicas y la música, ofreciendo una mayor visibilidad al talento local y facilitando el acceso a la oferta cultural, con una cobertura que llegará a todos los puntos de la región.

Este acuerdo consolida el papel de Castilla-La Mancha Media como plataforma de difusión informativa, cultural y educativa, acercando las artes escénicas y la música a todos los ciudadanos de la región, y pone en valor la colaboración entre la radiotelevisión pública y las instituciones, fomentando iniciativas que ponen de manifiesto la riqueza patrimonial de Castilla-La Mancha e impulsando la proyección del sector cultural más allá de las fronteras de la región.