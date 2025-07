La CNTC presenta en el Festival de Almagro cinco espectáculos arrancando este jueves con 'Fuenteovejuna'

CIUDAD REAL 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Clásico de Almagro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico han presentado este miércoles, en una rueda de prensa celebrada en el Parador de Almagro, su programación conjunta para esta 48ª edición del certamen, que arranca mañana con el estreno absoluto de 'Fuenteovejuna'.

Como ha destacado Irene Pardo, la directora del Festival, "esta programación representa y visibiliza una relación hermosísima, estable y generosa entre dos proyectos públicos que comparten un mismo compromiso con los clásicos", según ha trasladado la organización del Festival por nota de prensa.

Además, ha subrayado que esta amplia propuesta de títulos "no es un catálogo de espectáculos porque sí, sino que todo responde a unas preguntas: ¿qué pasa cuando el miedo cambia de bando? en 'Fuenteovejuna', ¿qué hacemos con quienes amamos y nos fallan? en 'Los dos hidalgos de Verona', ¿qué hacemos con lo que nos dejaron quienes ya no están cuando esa herencia sigue decidiendo por nosotros? en 'La fortaleza', ¿qué pasa cuando una mujer se apropia de las herramientas del poder -nombre, cuerpo, voz- y las usa a su favor en un mundo que no la esperaba? en 'Don Gil de las calzas verdes', y ¿qué lugar tiene hoy la alegría en nuestras vidas cuando celebrar es un acto de resistencia? en 'Farra".

"El Festival no da las respuestas sino que crea un espacio para que las preguntas se puedan debatir y hablar", ha advertido Pardo.

Junto a ella, ha participado la directora de la CNTC, Laila Ripoll, que ha explicado que "el desembarco de la CNTC es tremendamente variado en esta ocasión", apuntando que "tenemos un Lope tremendo como es 'Fuenteovejuna', un Tirso como el 'Don Gil', un Shakespeare como 'Los dos hidalgos' pero también tenemos un texto contemporáneo a partir de Calderón como es 'La fortaleza' o un espectáculo que a partir de Lope, Agustín de Rojas o María de Zayas genera una 'Farra' en la que se cuentan muchas cosas".

Estos espectáculos tocan "temas que nos apelan, que nos remueven y nos conmueven", ha insistido.

El primero en representarse en el 48 Festival de Almagro será 'Fuenteovejuna', bajo la direccion de Rakel Camacho, que ha asegurado que se trata de "un reto" que antes de recibir este encargo le parecía inalcanzable.

"Es obvio que la violencia machista continúa en nuestros días, y que tenemos que frenarla como sea, pero me parecía muy importante encontrar el nexo de la obra con nuestros días", ha explicado Camacho. "Por eso me parecía importante la trama política, que a veces no es muy tenida en cuenta, ese cambio del sistema feudal a la monarquía que en ese momento se entendía como progreso. La violencia es una cuestión política, es una cuestión de Estado cuando violencia y política son inseparables, eso es lo que te salpica y lo que Lope cuenta de una forma tan exacta que nos interpela en nuestros días", ha asegurado.

Su protagonista, Chani Martín, ha añadido que lo que más me ha sorprendido de la visión de Rakel Camacho es que "ese contexto de guerra se contrapone al contexto de amor que representa el pueblo". "He tenido todo el rato la sensación de que el Comendador entra a distorsionar, a imponer su ley, aprovecharse de sus ventajas e imponer sus límites, sobre todo con las mujeres".

También este fin de semana se representará 'Los dos hidalgos de Verona', dirigida por el maestro británico Declan Donnellan. En palabras de Irene Serrano, una de sus actrices, "aunque es uno de los primeros textos de Shakesperare y hay quien lo considera una obra menor, Declan nos transmitía que en esta comedia ya está todo Shakesperare, todo su interés por el alma humana". "De primeras lees el texto y puede parecer un tanto superficial en algunos aspectos pero luego te das cuenta de que reflexiona mucho sobre qué es el amor", completa su compañera de reparto Rebeca Matellán. "Declan decía en los ensayos que la forma más bella de amor es poner atención a la otra persona", ha continuado.

La próxima semana será el turno de 'La fortaleza', escrita y dirigida por Lucia Carballal, que ha recordado que este espectáculo nace de un diálogo con 'El castillo de Lindabridis' de Calderón de la Barca. "A partir de su argumento sentí que podía hablar de esa herencia que tenemos como autores contemporáneos, que es tan valiosa como pesada, y de cómo nos relacionamos con ella", ha analizado. "Y como última capa está mi historia personal con mi padre, que también dejó una herencia compleja: un arquitecto de éxito que me inculcó el respecto por el clasicismo y la cultura pero que también fue un padre ausente. Esta capa más biográfica abre la pregunta más importante para mi en 'La fortaleza' que es si podemos leer el pasado con las palabras del presente".

También durante el segundo fin de semana se representará 'Farra', "un sueño", según ha asegurado su director, Lucas Escobedo. "Queríamos que fuera una fiesta de celebración, pero no sabíamos de qué", rememora, hasta que recordó un texto: "no hay nada que celebrar, hay que celebrarlo todo". "Nos inventamos la excusa dramatúrgica de que viene el rey a ver la función. Al final no viene pero no pasa nada: el lenguaje del payaso permite que todo siga, que no pase nada". Escobedo señala también que, aunque han manejado muchos textos aúreos en la creación de esta pieza, en la base está 'El viaje entretenido', de Agustín de Rojas, sobre el viaje de unos cómicos en el Siglo de Oro: "Narra muchas experiencias en las que podemos reconocernos", ha afirmado.

Finalmente, en la segunda quincena del mes podrá verse 'Don Gil de las calzas verdes', de Tirso de Molina, con la Joven Compañía dirigida por Sarah Kane, que ha realizado también la versión junto a Brenda Escobedo. "Es una comedia preciosa, barroca e inteligente en la que el enredo es una estrategia femenina para que un hombre mantenga su palabra", ha explicado Escobedo. "La propuesta de Sarah Kane es que Don Gil, que es un personaje muy teatral, se dividiera en tres actrices, lo que lo hace muy interesante por la perspectiva de distinguir qué ve el público y qué no ve el personaje que está en escena. Es un ejercicio muy moderno y muy interesante".

Estas representaciones supondrán la despedida de la sexta promoción de la Joven Compañía después de cuatro años de trabajo y que se celebrará con un evento muy especial en el Corral de Comedias el día 25 de julio.