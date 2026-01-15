Cogolludo acogerá la V Edición de Broches Gastronómicos del Medio Rural que estrenan distinción a las "reinas cocineras"

Presentación de los restaurantes premiados en la V Edición de los Broches Gastronómicos del Medio Rural. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

El Palacio de los Duques de Medinaceli de Cogolludo (Guadalajara) acogerá el viernes 30 de enero la entrega de los Broches Gastronómicos del Medio Rural de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, que en su quinta edición estrenarán los reconocimientos a las "reinas magas", esas cocineras que han sabido trasladar el cariño por la cocina y la tierra a sus descendientes.

Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa el presidente de la Academia, José María San Román, acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en un acto en el que se han desvelado los cinco premiados, uno por provincia, de estos galardones, así como las cinco "reinas magas" que se estrenan este año.

Los restaurantes premiados con los Broches Gastronómicos han sido Los Olivos, en Molinicos (Albacete), un pueblo de 700 habitantes en el corazón de la Sierra del Segura, que ofrece un "servicio excepcional" compuesto por platos manchegos como el cordero segureño y la presa ibérica, regentado por Susana Jiménez León.

El Gastro Palacio de la Serna, en Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), es el restaurante elegido en la provincia de Ciudad Real, situado en un "edificio espectacular" de finales del siglo XVIII en este pueblo de poco más de 360 habitantes, que combina "patrimonio, gastronomía y cultura" en un entorno patrimonial único, con una cocina de raíz interpretada "con mucha sensibilidad".

La Hospedería de El Provencio (Cuenca) es el restaurante galardonado en esta provincia. Se trata de un hotel con una experiencia y un trato "excepcional" por parte de sus dos dueños y que tiene una bodega de vinos dedla tierra "espectacular", según José María San Román.

En la provincia de Guadalajara, el premiado ha sido el restaurante Corrinche, ubicado en el municipio de 117 habitantes de Alcoroches, regentado por jóvenes que estaban en Barcelona y decidieron volver al pueblo con este local que es "referente gastronómico" para la comarca y que trabaja productos de cercanía como el cordero, las setas o la trufa.

Finalmente, Salones Antonio es el espacio reconocido con los Broches Gastronómicos del Medio Rural en la provincia de Toledo, concretamente en la localidad de Lagartera, de 1.254 habitantes, que destaca por la elaboración de platos tradicionales, embutidos de la zona y productos ibéricos.

Como ha detallado el presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha los Broches Gastronómicos buscan incentivar, dar visibilidad y reconocer a aquellos restaurantes ubicados en el medio rural y "que son capaces de aunar la tradición y la innovación", contribuyendo la desarrollo socioeconómico y al mantenimiento de la población en los pueblos.

Unos logros que se consiguen también gracias al trabajo de los agricultores y ganaderos de esta tierra y a la "gran calidad" de los productos agroalimentarios de la región, lo que resulta un "atractivo para grandes cocineros que apuestan por ubicar sus restaurantes en el mundo rural".

Son unos galardones que "generan empleo, dinamizan la economía local y contribuyen a aumentar la población", ha resumido San Román, que ha admitido que cada vez es "más difícil elegir" a los premiados, que en esta edición han salido de entre unos 20 o 25 candidatos.

RECONOCIMIENTO A LAS "REINAS COCINERAS"

De otro lado, se ha referido a la aprobación por parte de la Academia, por unanimidad, de un reconocimiento a las "reinas cocineras", un galardón que quiere potenciar a esas mujeres que han trasladado el conocimiento, el cariño y el interés por quedarse en esta tierra a sus hijos.

En este caso serán premiadas otras cinco mujeres. En la provincia de Albacete María José Moreno y Encarna Tornero, del restaurante El Pincelín de Almansa; en la de Ciudad Real Santiaga Castro, del restaurante Don Octavio de la capital; en la de Cuenca la reconocida será Raquel Palacio, del mesón El Quijote de Mota del Cuervo; en Guadalajara será Pura Lorente, del restaurante Casa Pura, ubicado en Peralejos de las Truchas, y en Toledo será galardonada Benita Jiménez, del restaurante Dáviro, ubicado en Oropesa.

Igualmente, la Academia de Gastronomía entregará un reconocimiento a Eurotoques España, por la "atención desinteresada" que hizo con motivo de la dana, y coincidiendo con su 40 aniversario.

"PEQUEÑOS PUEBLOS, GRANDES RESTAURANTES"

Julián Martínez Lizán, de su lado, ha felicitado tanto a los restaurantes galardonados como a las "reinas magas" de este año y a Eurotoques. Ha valorado la importancia de estos Broches Gastronómicos, que vienen a reconocer el trabajo que se realiza desde estos "pequeños pueblos que, teniendo grandes restaurantes, ponen de manifiesto la vinculación entre la agricultura y la ganadería en cuanto a la producción primaria de alimentos que se transforman en gastronomía".

El consejero de Agricultura ha destacado que gracias al trabajo de estos locales se mantienen la actividad, las tradiciones y el desarrollo socioeconómico, contribuyendo a que los pueblos se sigan "manteniendo vivos".

Igualmente, ha destacado la calidad de las producciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha y la "amalgama tremenda" de figuras de calidad "que pueden ofrecer una garantía de seguridad a la hora de transformarlos en gastronomía".

El acto del día 30, que se celebrará a las 11.30 horas en Cogolludo, estará presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y contará con la presencia, entre otros, del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, además de miembros de la Academia.