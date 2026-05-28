El Colegio de Enfermería de Ciudad Real celebra su I Jornada sobre liderazgo enfermero en Alcázar de San Juan

I Jornada de Liderazgo Enfermero en Alcázar de San Juan. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real ha celebrado este jueves en Alcázar de San Juan la I Jornada de Liderazgo Enfermero bajo el lema 'Inspirar, influir, transformar', un encuentro que ha reunido a profesionales, gestores sanitarios, representantes institucionales y expertos para reflexionar sobre el presente y el futuro del liderazgo enfermero en Castilla-La Mancha.

La jornada, celebrada en la sede colegial de Alcázar de San Juan, ha servido para poner en valor el papel estratégico de la Enfermería en la gestión sanitaria, la innovación asistencial, la investigación y la humanización de los cuidados, según ha trasladado el Colegio profesional por nota de prensa.

Durante la inauguración, el presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, Pablo Madrid, ha defendido la necesidad de seguir impulsando el liderazgo enfermero en todos los ámbitos del sistema sanitario y apostó por dar mayor visibilidad a la labor que desarrollan diariamente enfermeros y enfermeras en la provincia.

Madrid ha utilizado además una comparación con el deporte para explicar la importancia del trabajo coordinado dentro del sistema sanitario. "En el liderazgo están los mejores, igual que ocurre en la selección española de fútbol. La sanidad es un juego en equipo y necesita profesionales preparados, comprometidos y capaces de liderar desde el conocimiento y la experiencia", ha señalado.

El presidente colegial ha explicado que esta primera jornada nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro y aprendizaje entre profesionales, compartir experiencias y seguir fortaleciendo el papel de la Enfermería en la toma de decisiones sanitarias.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha destacado el creciente protagonismo de la Enfermería dentro del sistema sanitario regional y aseguró que los profesionales enfermeros tendrán un papel clave en proyectos estratégicos como la Estrategia de Cronicidad y la evaluación de la experiencia del paciente.

Además, ha subrayado que la Enfermería desarrolla funciones asistenciales, docentes, investigadoras y de gestión, poniendo como ejemplo la presencia de enfermeras en distintos puestos de responsabilidad dentro del SESCAM y del Gobierno regional.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, ha felicitado al Colegio de Enfermería por la organización de esta primera edición y destacó especialmente el papel que desempeñan enfermeros y enfermeras en municipios rurales y zonas afectadas por la despoblación.

Pelayo ha puesto en valor la cercanía y el compromiso de estos profesionales con la ciudadanía y señaló que la Enfermería resulta fundamental para garantizar la atención sanitaria y la calidad de vida en el medio rural.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha destacado la importancia de que la ciudad siga acogiendo encuentros sanitarios y formativos, consolidándose como referente sanitario regional.

Además, ha subrayado que estas jornadas permiten compartir conocimiento y mejorar la calidad asistencial, al tiempo que reconoció la labor diaria de enfermeros y enfermeras por su compromiso y dedicación al cuidado de los demás.

La jornada ha contado además con dos mesas redondas centradas en el liderazgo consciente y transformador y en la innovación en los cuidados, donde distintos profesionales y responsables sanitarios compartieron experiencias, retos y nuevas perspectivas sobre el presente y el futuro de la Enfermería.

Durante el acto también se ha hecho entrega de un reconocimiento a Begoña Fernández Valverde, directora de Continuidad Asistencial de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, por su trayectoria y compromiso con el desarrollo de los cuidados y la gestión sanitaria.

La clausura de la jornada ha estado a cargo del presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, Pablo Madrid; del alcalde de Daimiel y senador de las Cortes de España, Leopoldo Sierra, y de Francisco Javier Castellanos, director de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, quienes han puesto el punto y final a una jornada marcada por el intercambio de conocimiento, la reflexión y la apuesta por el liderazgo enfermero como pieza clave del futuro sanitario.