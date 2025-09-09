El Colegio de Médicos de Ciudad Real condena dos nuevas agresiones a facultativos y exige medidas "más contundentes"

CIUDAD REAL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha manifestado su "más enérgica repulsa y condena" ante las dos nuevas agresiones sufridas por médicos en la provincia en los últimos días, que se suman a "una preocupante escalada de violencia contra los profesionales sanitarios".

La primera se produjo el pasado 3 de septiembre en el consultorio de Torralba de Calatrava, donde una médica de Atención Primaria fue objeto de insultos y amenazas por parte del acompañante de una paciente. El individuo llegó a grabar a la facultativa con su teléfono móvil a escasos centímetros de su rostro, mientras profería frases intimidatorias como "Más vale que me atiendas como quiero, si no estuviera mi madre, ya veríamos lo que pasa".

La segunda ocurrió el 4 de septiembre en el Centro de Salud Pío XII de Ciudad Real, donde un paciente, tras mostrar su disconformidad con la indicación clínica del médico, le escupió directamente en la cara antes de abandonar de forma violenta la consulta.

El Colegio de Médicos expresa todo su apoyo, solidaridad y disposición a ambos facultativos agredidos, a quienes recuerda que disponen de asistencia jurídica gratuita para la tramitación de las denuncias.

El Dr. Manuel Rayo Gutiérrez, presidente del Colegio, ha señalado que "no podemos normalizar que un médico acuda a trabajar con miedo. Cada insulto, cada amenaza y cada agresión física no solo atentan contra la dignidad de los profesionales, sino contra el propio sistema sanitario. Exigimos al Sescam, a la delegación de Sanidad y a las instituciones implicadas que adopten medidas inmediatas, eficaces y ejemplares para frenar esta lacra".

El Colegio recuerda que todas las agresiones a sanitarios están tipificadas como delito de atentado contra la autoridad, con penas de prisión y sanciones económicas. Por ello, anima a todos los profesionales a denunciar cualquier forma de violencia, ya sea física, verbal o psicológica, para que ninguna quede impune.

UN PROBLEMA SOCIAL DE PRIMER ORDEN

La corporación colegial reitera que es imprescindible reforzar la prevención y protección en todos los centros sanitarios mediante medidas y una respuesta rápida desde la administración sanitaria.

Asimismo, hace un llamamiento a la sociedad para recuperar el respeto y la confianza hacia quienes velan por su salud: "Si seguimos por este camino, corremos el riesgo de que los médicos, sobre todo los más jóvenes, opten por marcharse a otros países donde se sientan más valorados y protegidos. Y eso lo acabará pagando la ciudadanía".

El Colegio de Médicos de Ciudad Real insiste en la necesidad de una tolerancia cero frente a cualquier acto de violencia en el ámbito sanitario y en que las instituciones, la justicia y la sociedad en su conjunto se unan en la defensa de "quienes cuidan de nuestra salud".