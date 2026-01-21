Colegio de Médicos desea una pronta recuperación a la doctora de Talavera de la Reina herida en el siniestro

Archivo - Colegio de Médicos Ciudad Real - COLEGIO MÉDICOS CIUDAD REAL - Archivo

CIUDAD REAL 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha trasladado su apoyo institucional y sus mejores deseos de pronta y completa recuperación a la doctora Amalia Montealegre, médica de familia de Talavera de la Reina, de 31 años, colegiada en Huelva, que resultó herida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el mismo accidente ferroviario. Su estado es grave pero estable, y este órgano colegial desea su recuperación y bienestar.

Asimismo, el Colegio de Médicos desea expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor Jesús Saldaña, cardiólogo malagueño de 30 años, víctima del trágico accidente ferroviario, ha expresado en un comunicado.

Natural de Málaga, era licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga y trabajaba como especialista en Cardiología en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Su trayectoria académica y profesional, marcada por la excelencia y la dedicación a los pacientes, le había convertido en un referente para sus compañeros y en un orgullo para quienes le conocieron.

"Desde nuestra institución trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeros de profesión y al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga y al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ante la irreparable pérdida de un profesional joven, comprometido y con un prometedor futuro en la medicina".

Asimismo, el Colegio de Médicos se suma al dolor de las familias de todas las víctimas del siniestro y quiere transmitir un mensaje de solidaridad a todas las personas afectadas, en especial a quienes se enfrentan ahora a momentos de incertidumbre por la recuperación de sus seres queridos.

Reconocen también la labor de los equipos de emergencia y profesionales sanitarios que han trabajado ininterrumpidamente desde los primeros momentos tras el accidente. "Seguimos con atención la evolución de los hechos y reiteramos nuestra cercanía con las instituciones colegiales, sanitarias y familiares implicadas", ha expresado el colegio.