Una mujer donando sangre, en el Centro de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento de Toledo, a 29 de octubre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Los centros de transfusión de sangre de Castilla-La Mancha recogieron este miércoles, 28 de o - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Toledo y el Colegio Oficial de Médicos de Toledo organizan conjuntamente el próximo jueves, 3 de diciembre, a las 17.30 horas, en la Sala Thalía de Toledo, el acto 'Urda, profesionalidad y entrega'.

Con las víctimas y sus familias muy presentes, el encuentro dará voz, a través de dos mesas redondas, a los profesionales sanitarios que intervinieron en la emergencia, quienes compartirán en primera persona sus experiencias, la importancia de la coordinación asistencial y los aprendizajes derivados de su actuación.

La jornada, moderada por Mar G.Illán, directora de encastillalamancha.es, será inaugurada por los presidentes de ambos colegios, Roberto Martín y Raúl Calvo, respectivamente.

Con esta iniciativa, ambas instituciones colegiales quieren poner en valor la profesionalidad, la entrega y el trabajo en equipo de los sanitarios, así como trasladarles su reconocimiento, apoyo y respaldo institucional, tal y como han informado en un comunicado.