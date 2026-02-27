Colegio de Médicos lamenta no haber impedido el congreso antivacunas en Ciudad Real tras no estimarse medidas cautelares

Vacunación en Castilla y León. Vacuna, vacunación, calendario de vacunación. - SACYL

CIUDAD REAL 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha lamentado no haber impedido el evento denominado 'Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras' en Ciudad Real previsto para este sábado, tras el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real, que no ha estimado la medida cautelar solicitada para la suspensión del congreso.

En nota de prensa, el Colegio de Médicos mantiene firme su posición en defensa de la evidencia científica y la salud pública, ha manifestado en nota de prensa.

La resolución judicial se circunscribe al ámbito procesal de las medidas cautelares y "no supone en modo alguno un aval al contenido del congreso ni a los mensajes contrarios a la evidencia científica". Tal y como recoge el propio auto, la decisión responde "a la falta de encaje penal suficiente en este momento procesal, sin perjuicio de actuaciones posteriores si se produjeran conductas susceptibles de reproche legal".

Desde la corporación colegial se lamenta no haber podido impedir la celebración de este encuentro y se reitera "la preocupación por el impacto que determinados mensajes pueden tener sobre la confianza de la población en las vacunas y, en consecuencia, sobre la salud pública".

El Colegio de Médicos de Ciudad Real se mantendrá expectante ante cualquier denuncia o información que pudiera recibirse en relación con este evento y continuará actuando, en el ámbito de sus competencias, por las vías legales, institucionales y también deontológicas, especialmente en aquellos casos en los que pudieran verse comprometidos los principios de la buena práctica médica.

La institución recuerda que las vacunas incluidas en el calendario oficial cuentan con un respaldo científico sólido y continuado, fruto de rigurosos ensayos clínicos, sistemas de farmacovigilancia y evaluación permanente por parte de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Asimismo, el Colegio subraya que la vacunación ha sido una herramienta decisiva para proteger la salud de la población y que la superación de la fase más crítica de la pandemia de COVID-19 no puede entenderse sin el papel fundamental de las vacunas.

En este contexto, la organización colegial hace un llamamiento a la ciudadanía para que confíe en la información procedente de fuentes científicas y sanitarias acreditadas y reitera su compromiso de seguir trabajando activamente contra la desinformación sanitaria, en defensa de los pacientes y de la salud pública.