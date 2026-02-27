Pediatras C-LM piden a autoridades desautorizar el evento antivacunas: "Puede llevar a no vacunar correctamente"

Archivo - Una niña se prepara para ser vacunada. Foto de archivo. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, con el respaldo de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, ha pedido a las administraciones que eviten la realización del congreso titulado 'Daños por vacunas: autismo, enfermedades raras*', previsto para este sábado en Ciudad Real, por vincular, "sin ningún aval científico, autismo con vacunación".

En nota de prensa esta asociación afirma que los trastornos del espectro del autismo (TEA) son un grupo heterogéneo, asociado a alteraciones en la conectividad neural o sinapsis, que pueden deberse a alteraciones genéticas que directamente producen TEA o que indirectamente generan susceptibilidad aumentada a que otros factores, aun en estudio, dirijan la expresión genética la expresión clínica del TEA.

Entre estos factores ambientales están la edad elevada de los progenitores, factores relacionados con embarazo o el parto --como la prematuridad, la preeclampsia, las infecciones congénitas, el uso de algunos anticonvulsivantes en el embarazo-- y otros como el tiempo entre embarazos y la exposición a tóxicos ambientales en el embarazo como la contaminación o los organofosforados.

Desde la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Castilla-La Mancha subrayan que, "en ningún caso, el uso de vacunas se relaciona con la aparición del TEA, como sí avalan diversos estudios científicos 1 ,2".

De ahí que exprese su disconformidad ante las autoridades por no haber desautorizado, como se ha solicitado, un congreso donde se vinculan vacunas y TEA.

"Los pediatras de atención primaria señalan su preocupación por que eventos como éste, que vinculan erróneamente autismo y vacunación, puedan llevar a la población a no vacunar correctamente a sus hijos, con los peligros para la salud infantil que todos conocemos y, en concreto, con la alarmante y nueva situación de epidemia de sarampión en España", alertan.

En este contexto, la asociación ha aprovechado para animar a todos los padres a la vacunación completa de sus hijos de sarampión --se precisan tasas de vacunación con las dos dosis de triple vírica de más del 98% para que el virus del sarampión, altamente contagioso, no circule--, además de asegurar la cobertura de todos los nacidos a partir de 1978 con dos dosis de triple vírica, disponible, previa cita, en todos los centros de salud.