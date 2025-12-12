Colegio de Médicos de Toledo y Sescam coinciden en luchar por llegar a "cero agresiones" médicas en C-LM - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Toledo y el Servicio de Salud castellanomanchego (Sescam) han coincidido este viernes en luchar por llegar a que haya "cero agresiones" médicas en la Comunidad Autónoma y lo ven como "un objetivo irrenunciable".

Así lo ha indicado la secretaria general del Colegio de Médicos de Toledo, Eva García, y el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, momentos antes de inaugurar el Foro Profesional sobre Agresiones a Sanitarios.

García ha afirmado que el problema de las agresiones es "muy grave" y ha lamentado que "cada vez va creciendo", lamentando que en Castilla-La Mancha haya una disparidad entre lo que se denuncia en los colegios de médicos y lo que se denuncia al Sescam, "que normalmente es donde tenemos el mayor número de agresiones".

"Es un problema que queremos solventar", ha indicado, para agregar que si se notifican pocas agresiones en los colegios de médicos, las denuncias ante los agentes de seguridad, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional, "son prácticamente escasas".

Preguntada por la razón por la que no se denuncia, ha dicho que "probablemente" porque la vía de notificación "no es fácil". "Nosotros no podemos aportar nada más que información y algunas ayudas respecto a lo que puede aportar el Sescam".

Ha destacado la importancia de buscar llegar a las "cero agresiones" y que si las hay, la tolerancia "sea ninguna" por parte de la población, para apuntar que las agresiones que más se producen suelen ser insultos, en Atención Primaria y por disparidad con el criterio del facultativo y no tanto por la espera.

Finalmente, ha apuntado que desde la pandemia del Covid ha habido un aumento de las agresiones y ha añadido que la contrapartida es que los médicos han aprendido a notificar más y a denunciar más estas agresiones, "aunque nos parezca insuficiente".

COMPROMISO "INNEGOCIABLE"

De su lado, el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam ha mostrado su compromiso "innegociable" por erradicar las agresiones a profesionales sanitarios. "Nosotros no vamos a estar satisfechos hasta que no consigamos ese objetivo renunciable de agresión cero, que se concreta a través de una política de tolerancia cero".

Así, ha incidido en la coordinación con todos los agentes que intervienen en el observatorio regional contra las agresiones donde los colegios de médicos son "un agente fundamental y principal"; en el hecho de que todas las agresiones "son gravísimas y todas importan"; y en el soporte administrativo que oferta la Dirección General de Recursos Humanos para estos casos.

"Queremos poner fácil, primero, esos canales de denuncia y, en segundo lugar, esa tramitación, tanto jurídica que puede ser o judicialmente ante los tribunales y juzgados, o administrativamente ante las delegaciones provinciales", ha sostenido.

A preguntas de los medios ha recordado que el número absoluto de agresiones a médicos ha ido en aumento en la región en los últimos años habiendo marcado el Covid un punto de inflexión, aunque ha añadido que en Castilla-La Mancha la tasa de agresiones por mil profesionales se ha mantenido en 16 frente a las 24 a nivel nacional.

"Habiendo un incremento en términos absolutos, sí que es cierto que estamos doblegando la curva y que los profesionales se están animando a denunciar", ha dicho, para concluir que "parece ser que los registros van funcionando cada vez mejor, fruto de la coordinación entre entidades".