La colisión de un camión en un puente de la Avenida San Julián de Cuenca deja problemas de circulación en la zona. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha colisionado este lunes contra un puente en la Avenida San Julián de Cuenca, en un accidente del que informa la Policía Local de Cuenca a través de su cuenta de Instagram. El incidente ha tenido lugar a medio día y el impacto ha provocado daños en las vigas del puente, además de ocasionar problemas de circulación y retenciones de tráfico en la zona.

No ha sido necesaria intervención sanitaria, según confirma el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Bomberos y personal técnico del Ayuntamiento para valorar los daños y comprobar las condiciones de seguridad.

Durante la intervención, agentes de Movilidad y Policía Local han trabajado conjuntamente para regular el tráfico, señalizar la zona y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Una vez finalizadas las actuaciones necesarias, se ha restablecido la circulación.

SALIDA DE VÍA EN LA CARRETERA DE VALENCIA

Por otro lado, la Policía Local también ha informado de la colisión de un turismo contra un semáforo por una salida de vía en la Carretera de Valencia, que se ha saldado con daños materiales. Según la policía conquense, el incidente se ha producido al sufrir el conductor un deslumbramiento por el sol.