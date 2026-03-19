La colisión de dos camiones en la A-43 a su paso por Argamasilla deja a los dos conductores heridos

Archivo - Hospital General de Tomelloso - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La colisión entre dos camiones que ha tenido lugar en la A-43 sentido Ciudad Real, a la altura del municipio de Argamasilla de Alba deja a los dos conductores de dichos vehículos heridos.

El siniestro, según informan desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar a las 00.37 de este jueves, en el kilómetro 85.

A consecuencia del choque, uno de los conductores ha tenido que ser rescatado, tras quedar atrapado en la cabina del camión. Posteriormente, ha sido trasladado en una UVI al Hospital General de Tomelloso.

Mientras, el otro herido ha sido evacuado en una ambulancia al hospital de Ciudad Real. En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Tomelloso y Manzanares y médico de urgencias.