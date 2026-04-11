La colisión de la dos turismos en la CM-4000 en Escalonilla (Toledo) deja tres heridos, dos de ellos graves

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TOLEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La colisión de dos turismos en la CM-4000 a su paso por la localidad de Escalonilla (Toledo) deja tres personas heridas, dos de ellas graves.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro ha tenido lugar a las 15.34 horas de este sábado, en el kilómetro 27 de la referida vía.

Dos de las personas heridas son mujeres, de 52 y 54 años de edad, que han resultado heridas de gravedad y han sido trasladadas en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

El otro afectado es un varón de 59 años, que también ha sido evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de la capital regional.