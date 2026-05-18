La colisión de dos vehículos en la N-320 en Cañaveras deja cinco personas heridas

Archivo - Helicóptero del Sescam - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 18 May. (EUROPA PRESS) - Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración tras la colisión de dos vehículos en la N-320 a la altura de Cañaveras, en la provincia de Cuenca.

El siniestro, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar a las 17.19 horas de este lunes, en el kilómetro 18.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado, que ha trasladado a un varón de 41 años, y dos ambulancias que han evacuado a dos mujeres, de 53 y 58 años, y a dos hombres, de 56 y 59. Todos ellos han sido llevados al hospital de Cuenca.