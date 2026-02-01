Colisión frontal entre dos turismos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, en Herencia

Archivo - Imagen de Herencia en Google Maps - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, han colisionado frontalmente este domingo en la CM-42, la Autovía de los Viñedos, a la altura de Herencia (Ciudad Real), sin que por el momento se tengan datos de los afectados.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 12.40 horas.