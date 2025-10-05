Una colisión entre un turismo y un camión en Sacedón se salda con cuatro hombres trasladados al hospital

GUADALAJARA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La colisión entre un turismo y un camión en Sacedón (Guadalajara) se ha saldado con cuatro hombres heridos, que han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 15.33 horas en la N-320 en el kilómetro 224.

Los afectados son cuatro varones de 24, 25, 28 y 29 años. Tres de ellos han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico y el cuarto en UVI. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil.