La comercialización de los viajes del Imserso arranca el 16 de septiembre en C-LM

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Se mantienen las tarifas reducidas de 50 euros y la posibilidad de viajar con mascotas

MADRID/TOLEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los viajes del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, empezarán a comercializarse a partir del 14 de septiembre para la temporada 2026-2027, según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

En Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco, el acceso a la compra será a partir del 16 de septiembre para usuarios preferentes y del 17 para no preferentes.

El Imserso ha comenzado a enviar un total de 2.938.156 cartas que llegarán a las 4.602.255 personas acreditadas para viajar con el programa de turismo. Las misivas incluyen cuatro dígitos, distintos cada temporada, necesarios para realizar las reservas o compras, además de la fecha a partir de la cual cada persona usuaria puede reservar o comprar sus viajes y la relación de acompañantes autorizados, que son siempre el titular del expediente y, en su caso, el cónyuge, la pareja de hecho o los hijos en situación de discapacidad.

El Ministerio ha mantenido para esta temporada la tarifa reducida de 50 euros, sin importar el destino, para pensionistas con menos recursos, siendo el Imserso quien asume el coste restante del viaje. En total se han reservado 7.447 plazas para este fin, destinadas a personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

Asimismo, se mantiene la reserva de un porcentaje de plazas para las personas usuarias que deseen viajar junto a sus animales de compañía, tanto en los viajes de costa peninsular como en los de costa insular, de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

OFRECE 879.213 PLAZAS PARA ESTA TEMPORADA

En total, el Imserso ofrece esta temporada 879.213 plazas, de las cuales el 50,1% (440.284 plazas) se destinan a turismo de costa peninsular, el 25,9% (228.142 plazas) a turismo de costa insular y el 23,9% (210.787 plazas) a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y viajes de procedencia europea.

La comercialización de los viajes comenzará el 14 de septiembre en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes, y el 15 de septiembre para las no preferentes. En Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Murcia y País Vasco, el acceso a la compra será a partir del 16 de septiembre para usuarios preferentes y del 17 para no preferentes.

"La condición de acreditación preferente o no preferente se consigue tras una baremación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la orden de regulación del programa y la resolución de convocatoria", ha explicado el Ministerio.

El Imserso ha recordado que cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada destino en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en ella.

Del 14 al 18 de septiembre, las personas solicitantes solo podrán reservar los viajes existentes en el cupo de su provincia, con el objetivo de "escalonar la venta y evitar la sobrecarga" de las centrales de reservas de las empresas contratistas. A partir del 19 de septiembre se abrirá la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia.

El Imserso ha señalado que el proceso de comercialización permanece abierto durante toda la temporada, ya que las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan de forma constante nuevas disponibilidades que se incorporan al sistema de venta.

Asimismo, ha indicado que ha distribuido el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña, con el objetivo de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la masificación en los periodos de máxima ocupación.

Las personas pensionistas podrán reservar sus viajes de Costa Peninsular, Costa Insular o Turismo de Escapada a través de las páginas web www.turismosocial.es y www.mundicolor.es, con su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas, en este último caso solo con el DNI.

"Este programa de turismo no solo contribuye al envejecimiento activo sino también a la promoción de una vida activa y a la solidaridad entre generaciones y entre territorios, además de generar empleo y actividad económica, y de ser una actividad clave para combatir la soledad", ha destacado Derechos Sociales.