Comienza en Ciudad Real la IV Escuela Regional de Ventas de la Fundación Globalcaja que cuenta con 16 alumnos

4ª Escuela Regional De Ventas En Ciudad Real De Fundación Globalcaja. - GLOBALCAJA

CIUDAD REAL, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Globalcaja HXXII y ESIC Business Marketing School han dado la bienvenida este martes a los 16 alumnos y alumnas de la IV Escuela Regional de Ventas en Ciudad Real, una iniciativa formativa gratuita de alto impacto diseñada para impulsar la empleabilidad de los jóvenes de Castilla-La Mancha inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y fortalecer la competitividad de las empresas de la región.

Dori Cañizares, directora de Formación e Innovación de la fundación, y Antonio Salcedo, manager de Administraciones Públicas de la escuela de negocios, han explicado al alumnado los contenidos y las dinámicas del programa, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional e integra tendencias avanzadas en comercialización, digitalización, inteligencia artificial e idiomas, además de prácticas en empresas.

Mediante esta iniciativa, Globalcaja refuerza su compromiso con la formación de calidad y la igualdad de oportunidades, apostando por un programa que prepara a los jóvenes para afrontar con confianza su incorporación al mercado laboral a la vez que contribuye a reforzar el tejido empresarial del territorio, ha informado la entidad en nota de prensa.

La Escuela Regional de Ventas se desarrollará hasta julio de 2026 en Ciudad Real, Albacete y Cuenca, ofreciendo un total de 45 jóvenes formación gratuita, presencial y online, así como la posibilidad de aplicar lo aprendido durante prácticas en empresas de la región.

Al término, el alumnado obtendrá una titulación propia de ESIC Business Marketing School de Programa Superior de Técnico Comercial e IA, además de una acreditación Linguaskill de la Universidad de Cambridge por su conocimiento de la lengua inglesa.

NOVEDADES

Una de las principales innovaciones en esta edición es que los y las participantes recibirán una beca del 70% del IPREM (420 euros) durante la fase de formación y la de prácticas. La fundación busca así ayudar a quienes están interesados en un mejor futuro profesional. El contenido de la formación también presenta novedades sobre la anterior edición al incluir conocimientos de IA y comercialización digital.

La Escuela Regional de Ventas es una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcado en el Programa FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha (2025/4926).(2025/4926).

El programa tiene una duración de 502 horas en total, de las cuales 162 son de formación académica (presencial y online), 40 de formación en Inglés y 300 horas de formación práctica tutorizada en empresas. Para la impartir la formación, la fundación cuenta nuevamente con ESIC Business & Marketing School, escuela líder en marketing del país, por su experimentado cuerpo docente, metodología y visión integral.

Esta cuarta ecición incluye contenidos actualizados esenciales como inteligencia artificial aplicada a las ventas, comercio digital, análisis de datos con Power BI, marketing digital avanzado, blockchain, sostenibilidad y competencias comerciales globales.

Además, los y las jóvenes participantes no solo van a adquirir conocimientos técnicos y digitales orientados a la inserción laboral sino que además tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido durante las prácticas tutorizadas en empresas del territorio, promoviendo una transición efectiva hacia el empleo.

Para ello se utiliza una metodología práctica y dinámica, basada en simulaciones reales, aula virtual Canvas y aprendizaje por proyectos, para formar profesionales digitales preparados para las nuevas demandas del mercado. El alumnado contará durante todo el programa con el apoyo continuo del profesorado y tutores especializados.

Las empresas acogedoras de alumnado en prácticas encuentran en el programa una oportunidad estratégica: pueden contar con talento joven sin coste ni vínculo laboral, formar potenciales profesionales en su propio entorno competitivo y mejorar su productividad con nuevos perfiles formados en las tendencias más actuales del mercado.