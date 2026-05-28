Comienza a funcionar el último tramo de las escaleras del Palacio de Congresos en Toledo tras varios años parado

Escaleras mecánicas del Palacio de Congresos. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El último tramo de las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos en Toledo está en funcionamiento desde este jueves por la mañana, tras varios años parado.

Así lo ha confirmado la concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, quien ha avanzado que esta reparación tiene un carácter provisional, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"El objetivo era facilitar el acceso al Casco Histórico durante estas fechas, en las que se celebran en la ciudad acontecimientos como el centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario, y la Semana Grande del Corpus"; ha asegurado Molina.

Los trabajos ejecutados han consistido principalmente en la sustitución de los pasamos cerrados, de los cuatro aros de arrastre y de las cuatro correas poly-V, además de los dos peines de la placa superior, entre otros.

Asimismo, la concejal de Obras ha señalado que, "posteriormente, una vez pasen esos días, el servicio se interrumpirá durante cuatro semanas para ejecutar la reparación definitiva", que incluirá el desmontaje y la limpieza del conjunto total de los peldaños y el desmontaje y reposición de la cadena principal y de la cadena de peldaños.

En este sentido, Loreto Molina ha recordado la complejidad de esta obra, que fue adjudicada en mayo del año pasado, con el fin de evitar las inundaciones y filtraciones a la estructura que ocasionaban los problemas en las escaleras mecánicas y en los ascensores, generando molestias continuas en los viandantes.

Por ello, la concejal ha recordado "que, tras muchos años de inconvenientes, muchos años paradas sin que nadie hiciese nada, este equipo de Gobierno ha venido a dar solución a los problemas de los toledanos", ha concluido.