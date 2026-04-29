Comienza la segunda fase de recuperación del Centro de Interpretación Arqueológica de Santa María de Melque

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TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha dado un nuevo paso para reforzar la conservación y difusión del patrimonio histórico de la provincia con la aprobación del expediente de contratación de la segunda fase del proyecto de recuperación del Centro de Interpretación Arqueológica de Santa María de Melque.

La actuación permitirá adecuar las antiguas casas de labranza anexas al conjunto arqueológico para transformarlas en nuevos espacios expositivos. La recuperación del Centro de Interpretación Arqueológica de Santa María de Melque permitirá mejorar la experiencia de las personas visitantes y reforzar el papel de este enclave como referente cultural y turístico de la provincia, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Con esta segunda fase, la Diputación continúa apostando por la puesta en valor de los recursos patrimoniales como motor de desarrollo local, especialmente en el entorno rural.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye trabajos de demolición, estructura, albañilería, solados, carpintería, instalaciones eléctricas e iluminación, así como la incorporación de elementos expositivos, cerramientos de vidrio y cerrajería, pinturas y acabados. También se prevé el control de calidad, la gestión de residuos y las medidas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

El presupuesto base de licitación asciende a 48.252,09 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses desde el inicio de las obras. La actuación se financiará íntegramente con fondos propios de la Diputación, lo que pone de manifiesto el compromiso de la institución con la protección, recuperación y difusión del patrimonio histórico-artístico del territorio.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, al tratarse de una obra de cuantía inferior a 80.000 euros y con criterios de adjudicación basados exclusivamente en la oferta económica.

La Junta de Gobierno ha acordado, además, la apertura del procedimiento de adjudicación y la designación del equipo técnico responsable de la dirección de las obras, la coordinación de seguridad y salud y la recepción de los trabajos, garantizando así una ejecución rigurosa y conforme al proyecto aprobado.