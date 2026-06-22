Comisión de Hacienda de Toledo aprueba modificaciones presupuestarias para cumplir las obligaciones del Ayuntamiento

Comisión de Hacienda. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha valorado la aprobación en la comisión de Hacienda de varias modificaciones presupuestarias "destinadas a atender obligaciones económicas pendientes, garantizar el cumplimiento de la legalidad y dar respuesta a situaciones heredadas de la anterior legislatura".

El concejal ha subrayado que estas modificaciones "responden a una gestión responsable, seria y ajustada a la ley", frente a la actitud de una oposición que, a su juicio, "ignora deliberadamente el origen de muchos de los problemas económicos que hoy tiene que resolver este equipo de Gobierno".

Entre las partidas aprobadas se encuentra el abono de una deuda pendiente con una empresa de limpieza correspondiente al año 2020, en plena pandemia de la COVID-19, vinculada al Patronato Deportivo Municipal. Una obligación que, según ha recordado el concejal, "procede de la etapa de gobierno socialista y que ahora debe afrontar el actual Ejecutivo municipal".

Asimismo, se ha habilitado crédito para hacer frente a otros gastos derivados de expedientes y contratos heredados, algunos de ellos con importantes recargos e intereses por el retraso acumulado durante años.

En este sentido, el responsable de Hacienda ha puesto como ejemplo una reclamación relacionada con actuaciones de emergencia para prevenir incendios, que arrastra una deuda desde 2020 y que ha incrementado su coste por el paso del tiempo y la acumulación de intereses, "lo que no puede hacer este Ayuntamiento es mirar hacia otro lado, si no se paga una deuda, al final los intereses acaban costando más a los toledanos que la propia factura", ha señalado.

Juan José Alcalde ha lamentado especialmente el perjuicio económico que, a su juicio, ha supuesto para Toledo la negativa del PSOE a apoyar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, una obligación legal derivada de la normativa estatal.

Según ha explicado, esa decisión ha supuesto ya un coste de más de 700.000 euros para las arcas municipales, una cantidad que debe salir de los remanentes de tesorería y, por tanto, del ahorro de todos los toledanos, "si alguien ha querido hacer daño al Ayuntamiento por puro interés político, esa decisión ya le está costando a los ciudadanos más de 700.000 euros, y puede seguir subiendo", ha advertido el concejal.

Asimismo, el concejal de Hacienda ha recordado que la liquidación presupuestaria ha puesto de manifiesto la existencia de 26 millones de euros de remanente, pero ha precisado que una parte muy importante de ese dinero no podrá destinarse a nuevas inversiones, sino a corregir errores, contratos mal planteados y compromisos económicos heredados del anterior Gobierno municipal.

En concreto, ha señalado que alrededor de 17 millones de euros están vinculados a contratos mal gestionados, expedientes que no se dejaron resueltos, obligaciones derivadas de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones o al convenio firmado en su día con la empresa concesionaria del transporte urbano, que ha calificado como "muy perjudicial para el Ayuntamiento de Toledo".

"Casi el 80% de los remanentes que estamos utilizando este año tienen su origen en la mala gestión del anterior Gobierno socialista, en contratos mal hechos o en decisiones que hoy estamos obligados a asumir porque este equipo de Gobierno sí cumple la ley y sí cumple los contratos", ha afirmado.

PSOE CRITICA LA "MALA GESTIÓN" DE VELÁZQUEZ

Tras la Comisión, el PSOE ha denunciado que el Gobierno municipal de Carlos Velázquez vuelve a cargar sobre los bolsillos de los toledanos las consecuencias de su "mala gestión" al tener que aprobar una modificación de más de 2 millones de euros para asumir el coste de las ayudas al transporte público que el Ayuntamiento ha dejado de percibir al no contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada.

El viceportavoz socialista, Pablo García, en declaraciones a los medios ha recordado que el pp llevó una ordenanza para implantar la ZBE al Pleno el pasado mes de diciembre que fue rechazada por su propio socio de Gobierno, el Grupo Municipal Vox.

El viceportavoz socialista ha lamentado que el Velázquez y su gobierno "no hayan querido escuchar a la oposición", ni acercar posturas, ni convocar una comisión específica para abordar una normativa de tanta importancia. "Que no venga ahora el portavoz del PP a decir que esta situación es responsabilidad de todos.

Ante esta ineficacia, "lo que van a pagar ahora los toledanos y toledanas son unas ayudas al transporte que el alcalde ha sido incapaz de mantener por su falta de gestión", ha denunciado García.

Para el Grupo Municipal Socialista, este nuevo episodio se suma a una larga lista de oportunidades y financiación perdidas desde la llegada del actual alcalde. "Velázquez sigue perdiendo dinero para Toledo. Perdió los 20 millones de euros de los fondos europeos EDIL, perdió los tres millones destinados a la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de la Alhóndiga que ya estaban en las arcas municipales y ahora pierde las ayudas al transporte público", ha denunciado Pablo García.

IU LAMENTA QUE EL OLVIDO DE LOS TRABAJADORES

De su lado, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha vuelto a constatar en la Comisión de Hacienda que el equipo de Gobierno enfoca su preocupación por equilibrar las cuentas de las empresas privadas que gestionan contratos de prestación de servicios públicos, pero se olvida de las plantillas de trabajadores y trabajadoras que realizan los trabajos.

"Las modificaciones de crédito acaban en las cuentas de las empresas para arreglarles el desaguisado financiero que tienen, pero nunca acaban en mejoras salariales o laborales de las plantillas que ejecutan los trabajos", denunciaba Fernández tras aprobarse una modificación de más de dos millones de euros para la empresa que gestiona el servicio público de transporte urbano en Toledo, Unauto, "sin que además hayamos tenido una Comisión de Movilidad que detalle y justifique las razones de esta modificación".

Así, el portavoz municipal de IU reprocha que las empresas privadas que prestan servicio público municipal en Toledo lo hagan sin riesgo ni ventura, "lo hacen teniendo garantizado el beneficio industrial", y rechazaba las acusaciones del teniente de alcalde, José Manuel Velasco, por las que acusaba al resto de partidos representados en el Consistorio de ser los causantes de parte del crédito extraordinario a Unauto por no haberse aprobado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y no poder recibir las subvenciones del Estado.

"El Gobierno municipal jamás ha creído en la Zona de Bajas Emisiones y la quiere aprobar por imperativo legal; nosotros llevamos reclamando desde hace mucho tiempo que presenten un proyecto de Zona de Baja Emisión de la ciudad en el que se incluya, obviamente, una mejora en las condiciones en el transporte público colectivo", reivindicaba Fernández.

Recordaba el concejal de IU que los 15 millones que tienen previsto pedir para el puente del Polígono a Azucaica deberían ser una oportunidad para "mejorar el transporte público colectivo y garantizar la Zona de Baja Emisión de la ciudad, no del Casco Histórico, sino de toda la ciudad" y aparcar el proyecto del puente que sólo incide en el transporte privado.

Asimismo, instaba al PP a "buscar a sus compañeros de Gobierno" para aprobar la ZBE porque Izquierda Unida ya presentó alegaciones para hacer un proyecto de ciudad sostenible y fueron rechazadas.

Fernández también recriminaba la incongruencia de PP y Vox por estar utilizando fondos de los remanentes de Tesorería que se pueden dedicar a ciertas inversiones gracias a reales decretos aprobados en el Congreso de los Diputados a los que ambas formaciones políticas votaron en contra.