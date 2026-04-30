Comité Empresa Unauto propone reducir circulación de autobuses hasta Zocodover en momentos de alta afluencia en Toledo

El Comité de Empresa de Unauto traslada al Ayuntamiento de Toledo y a la Policía Local diversas propuestas para mejorar el transporte urbano. - COMITÉ DE EMPRESA

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Unauto, concesionaria que presta el servicio de transporte público en la ciudad de Toledo, ha mantenido una reunión con el concejal de Movilidad, Transportes, Personal y Régimen Interior en el Ayuntamiento, Iñaki Jiménez, encuentro que ha servido para trasladar tanto al Consistorio como a la Policía Local una serie de propuestas destinadas a mejorar el servicio, hacerlo más operativo y garantizar la seguridad para conductores, usuarios y peatones.

El Comité de Empresa plantea --y así se lo ha transmitido al edil-- la necesidad de limitar o reducir la circulación de autobuses hasta la plaza de Zocodover durante fines de semana concretos o en momentos de alta afluencia, debido a las aglomeraciones que se generan en esta zona, caracterizada por aceras estrechas y riesgos potenciales para la seguridad de peatones y trabajadores.

Para ello solicita la creación de un calendario de fines de semana que permita la subida de autobuses a Zocodover hasta las 11 de la mañana para dar servicio a las personas trabajadoras, y después de esa hora trasladar la cabecera a la Ronda del Granadal y a Gerardo Lobo, según ha informado el comité de empresa en nota de prensa.

También propone la apertura de la valla de la Puerta de Bisagra para los autobuses, evitando el giro, con el fin de mejorar la fluidez del tráfico y facilitar el acceso y salida de los vehículos de transporte público.

En materia de seguridad, y para cumplir con estas propuestas, se solicita un mayor control policial tanto en la zona de estacionamiento y circulación de autobuses como en Zocodover, reforzando la presencia de agentes en momentos de mayor tránsito de viajeros.

Desde el Comité también se pide intensificar el control sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC) ya que, en numerosas ocasiones. estacionan de forma indebida, dificultando el tráfico y la operativa del transporte público.

Igualmente, se reclama una mayor vigilancia en las paradas, especialmente en lo relativo a las operaciones de carga y descarga, que en ocasiones interfieren con el normal funcionamiento del servicio.

Por otro lado, insta a prohibir el acceso de patinetes eléctricos al transporte urbano por motivos de seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha propuesto disponer de la figura de los inspectores de autobuses para resolver las cuestiones y conflictos que surjan con los pasajeros durante el trayecto de las diferentes rutas.

El Comité de Empresa de Unauto reitera su disposición al diálogo con las administraciones competentes para avanzar en la mejora continua del transporte urbano de Toledo, en beneficio de la ciudadanía y de los profesionales del sector.